200 جنيه .. دفاع عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه في قضية «الشاب المصفوع»
رحيل ببلاش وخسائر بالملايين.. حكايات تفريط الزمالك في 4 نجوم سوبر لـ الأهلي
قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين
محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لثنائي منتخب مصر
تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

القبض على شخص تعدى على نجل جاره بالجيزة

تعدى على نجل جاره بالجيزة
تعدى على نجل جاره بالجيزة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى بالضرب على نجله بالجيزة بإستخدام "سوط".

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن .. كما أمكن تحديد "الشاكى" مقاول ، ونجله ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص- مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى على نجله بإستخدام "سوط" ، وإحداث إصابته بسحجات متفرقة حال قيامه باللهو أمام منزل المشكو فى حقه.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

