القبض على شخص تعدى على نجل جاره بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى بالضرب على نجله بالجيزة بإستخدام "سوط".

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن .. كما أمكن تحديد "الشاكى" مقاول ، ونجله ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص- مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى على نجله بإستخدام "سوط" ، وإحداث إصابته بسحجات متفرقة حال قيامه باللهو أمام منزل المشكو فى حقه.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.