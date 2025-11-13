آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-11-2025

تراجع سعر الجنيه الذهب مع ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 13-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يتراجع

وصل معدل انخفاض الجنيه الذهب مع اغلاق تعاملات اليوم الخميس بمقدار 840 جنيه مقارنة بما كان عليه في مستهل تداولات ذات اليوم.

آخر تحديث سعر الجنيه الذهب

وجاء أخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب مساء اليوم نحو 44.12 ألف جنيه للبيع و 44.54 ألف جنيه للشراء.

الذهب مساء اليوم

واستمر تراجع سعر الذهب في مصر مقدار 65 جنيه على مدار تداولات مساء اليوم علي مستوي محلات الصاغة المصرية بعد صعود بقيمة 90 جنيه في الجرام الواحد

وتعرض الذهب لتذبذب على مدار الأسابيع القلائل الماضية ليفقد ما يقارب من 300 جنيه علي الأقل داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر جرام الذهب مسجلا 5515 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6302 جنيها للبيع و 6360 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5515 جنيها للبيع و 5565 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4727 جنيه للبيع و4770 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3676 جنيه للبيع و 3710 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44.12 ألف جنيه للبيع و 44.54 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية اليوم

وبلغت أوقية الذهب نحو 4165 دولار للبيع و 4166 دولار للشراء