بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بسمالوط بالمنيا
تنتظر مصر أو أوزبكستان.. إيران تتأهل لنهائي بطولة كأس العين الدولية الودية بالفوز على كاب فيردي
خالد الغندور: الأهلي يغلق الباب أمام رحيل محمد عبدالله
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-11-2025
تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا
قرارات جديدة في مقتل مهندس الإسكندرية ضحية صديقه
مستشارة بالاتحاد الأوروبي: لافروف هو من بدأ باتهام أوروبا بشن حرب ضد روسيا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
جحيم الفاشر .. 770 كيلومتر خوف يلاحق الفارين من المحرقة السودانية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار متوسطة ورعدية في هذه المناطق
اعترافات صادمة في قضية رشوة الضرائب.. وسيط يقر بتسليم حقيبة أموال لمسؤولين لإنهاء ملفات ضريبية
مفاجأة في جريمة فتاة البرميل .. والدتها استعانت بنسيب شقيقها وزوجته للتخلص منها | خاص
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-11-2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الجنيه الذهب مع ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 13-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يتراجع 

وصل معدل انخفاض الجنيه الذهب مع اغلاق تعاملات اليوم الخميس بمقدار 840 جنيه مقارنة بما كان عليه في مستهل تداولات ذات اليوم.

الجنيه الذهب

آخر تحديث سعر الجنيه الذهب

وجاء أخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب مساء اليوم نحو 44.12 ألف جنيه للبيع و 44.54 ألف جنيه للشراء.

الذهب مساء اليوم

واستمر تراجع سعر الذهب في مصر مقدار 65 جنيه على مدار تداولات مساء اليوم علي مستوي محلات الصاغة المصرية بعد صعود بقيمة 90 جنيه في الجرام الواحد

وتعرض الذهب لتذبذب على مدار الأسابيع القلائل الماضية ليفقد ما يقارب من 300 جنيه علي الأقل داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر جرام الذهب مسجلا 5515 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6302 جنيها للبيع و 6360 جنيه للشراء 

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5515 جنيها للبيع و 5565 جنيه للشراء

اسعار الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4727 جنيه للبيع و4770 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم 

وبلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو  3676 جنيه للبيع و 3710 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44.12 ألف جنيه للبيع و 44.54 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية  اليوم

وبلغت أوقية الذهب نحو 4165 دولار للبيع و 4166 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم سعر الجنيه الذهب اليومم سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب اليوم

