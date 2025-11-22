متبيعش صوتك.. عمرو أديب: كل واحد يروح ينتخب الشخص اللي مقتنع بيه

علق الإعلامي عمرو أديب، على إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"الكلام كله يا جماعة متبيعش صوتك ومحدش يأثر عليك، وإحنا طلع في تجاوزات، طيب أنا بسأل ليه مانعرفش نعمل انتخابات بما يرضي الله، زي 90% من شعوب العالم؟ كل واحد يروح ينتخب الشخص اللي مقتنع بيه، وصوتك أمانة، واختار الإنسان اللي انت شايفه كويس".

وأشار الاعلامي عمرو أديب، إلى أن المرحلة الأولى من الانتخابات شهدت رفع الأعلام الحمراء وتدخل الرئيس، لكنه أكد أن المطلوب هو إتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار من يثقون فيه بحرية تامة، بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية.

وأكد الاعلامي عمرو أديب، أن الهدف الأساسي هو تعزيز الوعي بأهمية التصويت بشكل نزيه، وضمان مشاركة المواطنين في اختيار من يمثلهم بالفعل.