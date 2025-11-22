النابي: كايزر تشيفز سيقاتل بقوة أمام المصري للتأهل في مجموعة قوية

أكد نصر الدين النابي، المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، جاهزية فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل الفريق إيجابية وتسودها روح عالية من الحماس والتركيز.

وأوضح النابي في تصريحاته لبرنامج الإعلامي سيف زاهر أن الفريق استفاد من فترة إعداد امتدت لأسبوعين كاملين، تم خلالها تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا وخوض تدريبات مكثفة استعدادًا لهذا اللقاء المهم.

احترام كبير للكرة المصرية

أشاد مدرب كايزر تشيفز بالقوة التي تتمتع بها الأندية المصرية في البطولات القارية، مؤكدًا أن فرقًا مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري تمتلك خبرات واسعة وتجارب كبيرة في مثل هذه المنافسات، وهو ما يفرض على فريقه ضرورة التعامل بحذر وتركيز في جميع المباريات. وأضاف أن الزمالك والمصري يمثلان الكرة المصرية بشكل مشرف، إلا أن تركيزه الحالي ينصب بالكامل على مواجهة المصري قبل التفكير في اللقاءات الأخرى داخل المجموعة.

الطموح نحو التأهل

وشدد النابي على أن الهدف الأساسي لكايزر تشيفز هو الوصول إلى الأدوار الإقصائية والتأهل من دور المجموعات، موضحًا أن الفريق يتعامل مع كل مباراة على حدة وفقًا لظروفها، ويعمل على تحقيق أفضل النتائج الممكنة لضمان المنافسة بقوة على بطاقة الصعود. وأكد أن الاستعدادات جاءت بشكل مختلف هذه المرة، مع رغبة واضحة في تقديم أداء قوي يليق باسم النادي وتاريخه.

رسالة قوية للمنافسين

اختتم النابي تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه لا يخشى أي منافس، وأنه سيدخل اللقاء بروح قتالية عالية، معتبرًا المواجهة أمام المصري اختبارًا حقيقيًا لقوة فريقه. وأضاف بنبرة متفائلة: “نحن فريق قوي وسننافس بقوة أمام فريق كبير، ولماذا لا نحلم بالفوز بالبطولة؟ هدفنا أن نثبت قدراتنا ونحقق نتائج إيجابية تضعنا بين الأفضل في القارة الإفريقية”



