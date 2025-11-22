قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في عدة مناطق وشبورة على الطرق
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النابي: كايزر تشيفز سيقاتل بقوة أمام المصري للتأهل في مجموعة قوية

رباب الهواري

أكد نصر الدين النابي، المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، جاهزية فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل الفريق إيجابية وتسودها روح عالية من الحماس والتركيز. 

وأوضح النابي في تصريحاته لبرنامج الإعلامي سيف زاهر أن الفريق استفاد من فترة إعداد امتدت لأسبوعين كاملين، تم خلالها تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا وخوض تدريبات مكثفة استعدادًا لهذا اللقاء المهم.

احترام كبير للكرة المصرية

أشاد مدرب كايزر تشيفز بالقوة التي تتمتع بها الأندية المصرية في البطولات القارية، مؤكدًا أن فرقًا مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري تمتلك خبرات واسعة وتجارب كبيرة في مثل هذه المنافسات، وهو ما يفرض على فريقه ضرورة التعامل بحذر وتركيز في جميع المباريات. وأضاف أن الزمالك والمصري يمثلان الكرة المصرية بشكل مشرف، إلا أن تركيزه الحالي ينصب بالكامل على مواجهة المصري قبل التفكير في اللقاءات الأخرى داخل المجموعة.

الطموح نحو التأهل

وشدد النابي على أن الهدف الأساسي لكايزر تشيفز هو الوصول إلى الأدوار الإقصائية والتأهل من دور المجموعات، موضحًا أن الفريق يتعامل مع كل مباراة على حدة وفقًا لظروفها، ويعمل على تحقيق أفضل النتائج الممكنة لضمان المنافسة بقوة على بطاقة الصعود. وأكد أن الاستعدادات جاءت بشكل مختلف هذه المرة، مع رغبة واضحة في تقديم أداء قوي يليق باسم النادي وتاريخه.

رسالة قوية للمنافسين

اختتم النابي تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه لا يخشى أي منافس، وأنه سيدخل اللقاء بروح قتالية عالية، معتبرًا المواجهة أمام المصري اختبارًا حقيقيًا لقوة فريقه. وأضاف بنبرة متفائلة: “نحن فريق قوي وسننافس بقوة أمام فريق كبير، ولماذا لا نحلم بالفوز بالبطولة؟ هدفنا أن نثبت قدراتنا ونحقق نتائج إيجابية تضعنا بين الأفضل في القارة الإفريقية”


 

كايزر تشيفز المصرى البورسعيدي الكونفدرالية

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

