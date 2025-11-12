خالد عبد الغفار: زيادة متوسط العمر المتوقع هدف لكل المنظومات الصحية على مستوى العالم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن زيادة متوسط العمر الصحي المتوقع هدف لكل المنظومات الصحية على مستوى العالم، وأن الاستثمار في قطاع الصحة أصبح أداة حاسمة في توجيه السياسات.

وأضاف خلال كلمته بـ المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن كفاءة الإنفاق وحسن استغلال الموارد جزء أساسي من اقتصاديات الصحة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 الذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط وعدد من الوزراء .

وشهد رئيس الوزراء، فيلم تسجيلي بعنوان عالم جديد يوضح تطور الذكاء الاصطناعي والذي سيعمل علي بعض الوظائف بدلا من الإنسان .

كما عرض الفيلم تطور التكنولوجيا والصناعة والزراعة وصورة المعلومات منذ الإنسان البدائي حتي التطور التكنولوجي .

ويُعد المؤتمر منصة عالمية رائدة للابتكار والتغيير تجمع نخبة من القادة، صناع السياسات، الخبراء، ورواد الابتكار لمناقشة أبرز التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، الديناميكيات السكانية، الهجرة، السياحة الصحية ،تمكين الشباب، التعليم، الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية. ويهدف إلى صياغة رؤى وسياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية، المساواة، والقدرة على مواجهة تحديات العصر.

ويأتي المؤتمر هذا العام ليؤكد التزام الدولة بدفع عجلة التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، واستثمار الطاقات البشرية في بناء المستقبل.

ويسعى المؤتمر إلى تحفيز صياغة سياسات عملية تستند إلى العدالة والابتكار، مع تعزيز الشراكات المجتمعية لبناء مجتمعات مرنة وشاملة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واستدامة.