الغرفة الصينية للصناعات الخفيفة تبحث فرص التعاون مع مصر بمجال التجارة الإلكترونية

زار وفد من الغرفة الصينية للتجارة الدولية لمنتجات الصناعات الخفيفة والحرف اليدوية (CCCLA) القاهرة وذلك لبحث فرص التعاون في مجال التجارة الإلكترونية وتوسيع الشراكات مع السوق المصرية.

تأتي الزيارة ضمن تحرك من الغرفة الصينية لفهم احتياجات السوق المحلي والاطلاع على تطور قطاع التجارة الإلكترونية في مصر.

وضم الوفد، برئاسة تشانغ جي نائب رئيس الغرفة، ممثلين عن نحو 20 شركة صينية تعمل في مجالات الصناعات الخفيفة والحرفية.

وأكد تشانغ جي نائب رئيس الغرفة الصينية أن مصر وإفريقيا تمتلكان فرصًا متنامية في التجارة الإلكترونية.

ومن المقرر أن تستمر المناقشات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة لبحث مبادرات يمكن البناء عليها مستقبلًا في مجال التجارة الإلكترونية والتعاون الصناعي.