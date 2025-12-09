هند الضاوي: واشنطن دعمت تدمير غزة وتبحث إعادة إعمارها الآن .. إسرائيل صناعة أمريكية

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن الولايات المتحدة التي دعمت إسرائيل في هدم وتدمير قطاع غزة، هي نفسها التي تتولى الآن ملف إعادة الإعمار وفق رؤيتها ومبادئها، مشيرة إلى أن هذا النهج يشبه ما فعلته واشنطن في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية حين أعادت بناء الدول وفق المنظور الأمريكي، ما جعلها تدور في فلك الولايات المتحدة لسنوات طويلة.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل "صناعة أمريكية" اعتمدت عليها واشنطن كقاعدة عسكرية في قلب الشرق الأوسط، لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية في المنطقة، مؤكدة أن أمريكا رغم إعادة ترتيب أولوياتها لن تنسحب من الشرق الأوسط "في ليلة وضحاها"، لأنها تدرك أن المنطقة مركز ثقل استراتيجي لا يمكن التخلي عنه.

وشددت هند الضاوي، على أن قراءة الواقع الإقليمي والدولي تفرض على الشعوب والحكومات إدراك طبيعة التحولات الأمريكية الحديثة، وفهم كيف تُستخدم تلك الاستراتيجيات لإعادة تشكيل النفوذ في الشرق الأوسط والعالم.