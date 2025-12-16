بعد شكوى من الصرف الصحي..محافظ الدقهلية يتفقد شوارع قرية دنجواي

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قرية نجواى للوقوف على مشكلة صرف صحى بها والعمل على حلها فورًا.

وتفقد المحافظ خلال جولته بعض خطوط الصرف الصحي، واستمع إلى شكاوى عدد من الأهالي، وعلى الفور، استدعى المهندس محمد نشأت سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الذي حضر إلى الموقع ورئيس قطاع مياه شربين، الذين أوضحا أن المشكلة تكمن في وجود المنطقة بأطراف الشبكة القديمة.

ووجه المحافظ بسرعة عمل دراسة فنية للوصول إلى أفضل الحلول العاجلة والجذرية لربط الشبكة القديمة بالجديدة، لتخفيض منسوب المياه في شبكات الصرف بالمنطقة الواقعة بأطراف القرية والقضاء على المشكلة وتحقيق انسيابية في مسار مياه الصرف الصحي بالقرية.

وأكد "مرزوق" أن الاستجابة السريعة للشكاوى تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين الخدمات بالمحافظة، كما طالب الأهالي بعدم الاستخدام الخاطئ لخطوط الصرف الصحي، وعدم إلقاء المخلفات الصلبة أو ما قد يؤدي إلى انسداد الشبكات، مؤكدًا أن الحفاظ على المرافق العامة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.