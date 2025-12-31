التحالف الدولي ينسحب من قاعدة عين الأسد الأسبوع المقبل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية ان التحالف الدولي سينسحب من قاعدة عين الأسد الأسبوع المقبل.

وفي سياق أخر ؛ ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان لها إن قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة السادسة ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية متفرقة، تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين شمالي العاصمة بغداد".

وأشارت إلى أن المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الإرهاب، حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في بغداد، بإنقاذ 4 عمال سوريين من تحت أنقاض مقهى انهار عليهم في منطقة الاعظمية شمالي العاصمة.