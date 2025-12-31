قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من نجم منتخب مصر إلي عنوان للأزمات.. 2025 الأصعب في مسيرة رمضان صبحي
يونيفيل: يجب البناء على استقرار لبنان خلال عام 2025 لتعزيز سلام دائم
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد
بعد أحداث فرح كروان مشاكل.. غلق قاعة مناسبات في شبرا الخيمة
مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال مشروعات المرحلة الأولى بحياة كريمة
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر لحماية مئات الآلاف بغزة.. وتؤكد: انخفاض سكاني 10%
الرئيس الفلسطيني: لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة
الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

التحالف الدولي ينسحب من قاعدة عين الأسد الأسبوع المقبل

محمود نوفل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية ان التحالف الدولي سينسحب من قاعدة عين الأسد الأسبوع المقبل.

وفي سياق أخر ؛ ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأربعاء،  إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب في العاصمة بغداد. 

وقالت المديرية في بيان لها إن قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة السادسة ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية متفرقة، تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين شمالي العاصمة بغداد". 

وأشارت إلى أن المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الإرهاب، حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في بغداد، بإنقاذ 4 عمال سوريين من تحت أنقاض مقهى انهار عليهم في منطقة الاعظمية شمالي العاصمة. 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

