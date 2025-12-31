بيان عاجل من الخارجية الأردنية بشأن الأوضاع في اليمن

أكدت وزارة الخارجية الأردني متابعتها باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية.

كما شددت الخارجية الأردنية في بيان لها على دعم جميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضمان أمن اليمن واستقراره واحترام سيادته.

كما ثمنت الخارجية الأردنية على حرص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على أمن اليمن واستقراره وسيادته.

وأشادت الخارجية الأردنية بحكمة قيادتي السعودية والإمارات في معالجة الأوضاع ونهجهما الداعم لليمن وأمن المنطقة.

كما أكدت المملكة على دعم الأردن للشرعية اليمنية ولحلّ سياسي شامل يلبّي طموحات الشعب اليمني.

وفي نهاية البيان ؛ شددت الأردن على أهمية حفظ أمن السعودية وجوار اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.