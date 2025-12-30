الديهي: مصر تتابع تطورات اليمن وتتحرك لحماية الأمن القومي العربي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية في اليمن، مثمّنًا التعامل البنّاء من جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الأزمة، بما يسهم في دعم الاستقرار والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأكد "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن مصر تدعم بقوة أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن القضية اليمنية تُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وصعوبة في الوقت الراهن، نظرًا لتشابك أطرافها وتداعياتها الإقليمية.

وأوضح أن بيانًا رسميًا صدر عن مصر في هذا الشأن، يعكس حرص الدولة المصرية على وحدة اليمن والحفاظ على مؤسساتها، لافتًا إلى أن القاهرة تجري اتصالات على أعلى مستوى مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف الحفاظ على الأشقاء اليمنيين، وصون الدولة اليمنية، وحماية مقدرات الشعب اليمني من مزيد من التدهور.

وفي سياق متصل، شدد على أن مصر تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة، مؤكدًا أن جميع حدودها تشهد ضغوطًا وتحديات متزايدة، ولا توجد جبهة واحدة خالية من المخاطر، وهو ما يضع الأمن القومي المصري في مواجهة مباشرة مع تهديدات متعددة ومتزامنة.