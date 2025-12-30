نشأت الديهي عن إسرائيل: نحن لا نكره اليهود ولكن نهاجم ممارساتهم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إسرائيل تستهدف إنشاء كيانات جديدة على حساب دول عربية تعاني من أزمات داخلية، مؤكدًا أن هذا الطرح ليس اجتهادًا شخصيًا، بل يستند إلى تصريحات وتحليلات حتى أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قامت بترجمة ما قاله.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن ما يطرحه في برامجه الإعلامية يعتمد على معلومات وتحليل منضبط بعيدًا عن الأهواء والانفعالات، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الطرح "يؤلم الآخرين" لأنه يكشف مخططات حقيقية، لافتًا إلى أن إسرائيل تمتلك خرائط وتعمل بشكل منهجي على "صناعة الأزمات داخل عدد من الدول" تمهيدًا لتفكيكها وتقسيمها.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الدول كما لو كان "يعيد تشكيلها" لمنع أي حراك أو استقرار، موضحًا أن التدخلات الإسرائيلية تمتد إلى عدد من الأقاليم والدول، من بينها الصومال واليمن والسودان وليبيا وسوريا وفلسطين ولبنان، معتبرًا أن إسرائيل "دولة مارقة" يحكمها تيار يميني متطرف.

وأكد أن الموقف المصري ثابت وواضح، مشددًا على أن مصر لا تعادي اليهود كديانة على الإطلاق، ولا تكره الآخر، لأن علاقة العقائد شأن إنساني خاص بين الإنسان وربه، موضحًا أن الخلاف الحقيقي هو مع "ممارسات الاحتلال الإسرائيلي" وسياساته القائمة على القتل والتشريد وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من قتل وتهجير لآلاف المدنيين يمثل جريمة مرفوضة إنسانيًا وأخلاقيًا، مؤكدًا أن الموقف المصري يتسق مع الموقف العالمي الرافض لتلك الممارسات، وأن توصيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كـ"قاتل" يعكس حجم الغضب الدولي من الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

واختتم الديهي، تصريحاته بالتأكيد على أن كشف هذه المخططات واجب وطني وإعلامي، لحماية الوعي العربي من محاولات التضليل، والدفاع عن استقرار الدول العربية ووحدة أراضيها.