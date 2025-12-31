عودة ميناء المكلا اليمني لاستئناف نشاطه الملاحي والتجاري بشكل طبيعي

قالت مؤسسة موانئ البحر العربي بأن ميناء المكلا اليمني عاد ليستأنف نشاطه الملاحي والتجاري بشكل طبيعي.

وقد أعلنت الحكومة السعودية أمس الثلاثاء أنها تأمل أن توقف الإمارات العربية المتحدة أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

وأكد مجلس الوزراء، برئاسة الملك سلمان، أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديد لأمنها القومي.

وجددت المملكة دعمها الكامل للمجلس القيادي الرئاسي اليمني وحكومته، مؤكدة التزامها باستقرار اليمن وسيادته.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إنهاء وجودها العسكري في اليمن، مؤكدةً أن القرار اتُخذ وفقاً لتقديرها الخاص.

