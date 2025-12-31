قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

عودة ميناء المكلا اليمني لاستئناف نشاطه الملاحي والتجاري بشكل طبيعي

عودة ميناء المكلا للعمل
عودة ميناء المكلا للعمل
محمد على

قالت مؤسسة موانئ البحر العربي بأن ميناء المكلا اليمني عاد ليستأنف نشاطه الملاحي والتجاري بشكل طبيعي.

وقد أعلنت الحكومة السعودية أمس الثلاثاء أنها تأمل أن توقف الإمارات العربية المتحدة أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

وأكد مجلس الوزراء، برئاسة الملك سلمان، أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديد لأمنها القومي.

وجددت المملكة دعمها الكامل للمجلس القيادي الرئاسي اليمني وحكومته، مؤكدة التزامها باستقرار اليمن وسيادته.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إنهاء وجودها العسكري في اليمن، مؤكدةً أن القرار اتُخذ وفقاً لتقديرها الخاص.
 

ميناء المكلا نشاطه الملاحي والتجاري السعودية مؤسسة موانئ البحر العربي اليمن الإمارات

