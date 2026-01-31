قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق بوحدة سكنية بمنطقة حرفيين الزهور وتنقذ السكان

حريق صورة ارشيفية
حريق صورة ارشيفية
محمد الغزاوى

تلقت الحماية المدنية بـ محافظة بورسعيد بلاغًا بنشوب حريق داخل وحدة سكنية بالطابق الأخير بمنطقة حرفيين الزهور، مع تصاعد ألسنة اللهب بكثافة من الشقة، وعلى الفور قاد العميد عبد الله سعادة مدير إدارة الحماية المدنية فريقًا من الضباط والجنود، وتم تحريك سيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ.


وصلت القوات خلال دقائق معدودة، وتبين تصاعد النيران بكثافة من داخل الوحدة السكنية، حيث اندلع الحريق بصالة الشقة وقطع الأنتريه، كما تواجد عدد من السكان داخل الوحدة، مع وجود خطورة امتداد النيران إلى الوحدات والعمارات السكنية المجاورة.


تعاملت القوات مع الحريق بحرفية عالية، ما أسهم في حماية الوحدات والعمارات المجاورة، وجرى إخلاء السكان وتأمين خروجهم بسلام دون تعرض أي منهم لأذى، تنفيذًا لخطة التدخل السريع.


تمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق بالكامل، ثم باشرت أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال أو تصاعد أدخنة قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.


جرى تحرير محضر بالواقعة، على أن تتولى جهة التحقيق المختصة استكمال الإجراءات القانونية.

الحماية المدنية بورسعيد حريق وحدة سكنية الزهور الشقة

