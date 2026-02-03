قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غضب مكتوم ورحيل يلوح في الأفق.. رونالدو يدرس مستقبله مع النصر

منتصر الرفاعي

كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية عن حالة من الاستياء يعيشها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، بسبب عدم اقتناعه بتحركات إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والتي لم ترقَ إلى طموحات اللاعب الباحث عن المنافسة على البطولات الكبرى.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يرى أن التدعيمات التي أبرمها النصر خلال الميركاتو الشتوي لم تكن كافية لدعم الفريق بعناصر قادرة على صناعة الفارق، خاصة في ظل المشاركة في أكثر من بطولة محلية وقارية، وهو ما تسبب في شعوره بالإحباط وعدم الرضا عن سياسة النادي الفنية.

فكرة الرحيل تفرض نفسها بقوة

وقالت «ريكورد» إن حالة الغضب التي يعيشها النجم البرتغالي دفعت اللاعب للتفكير جديًا في الرحيل عن صفوف النصر خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار الوضع الحالي وعدم الاستجابة لمطالبه بتدعيم الفريق بصفقات قوية تعزز من حظوظه في حصد الألقاب.

عروض أوروبية وأمريكية على الطاولة

وأضافت الصحيفة أن رونالدو يمتلك عدة عروض من أندية أوروبية وأخرى أمريكية تسعى للاستفادة من خبراته الكبيرة وقيمته التسويقية، خاصة في ظل وجود شرط جزائي في عقده مع النصر تبلغ قيمته 50 مليون يورو، ما يمنح اللاعب حرية اتخاذ قرار الرحيل حال تفعيل الشرط.

وأوضحت الشبكة البرتغالية أن غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة النصر أمام الرياض جاء نتيجة حالة الغضب التي يمر بها اللاعب وليس لأسباب فنية أو بدنية، مؤكدة أن هذا الغياب فتح باب التكهنات حول مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد التقرير أن الساعات القليلة القادمة قد تشهد قرارًا حاسمًا من رونالدو بشأن استمراره مع النصر أو اتخاذ خطوة الرحيل، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على جماهير النادي ووسائل الإعلام الرياضية.

ورغم غياب نجمه الأول، تمكن نادي النصر من تحقيق الفوز على الرياض بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري حيث سجل الهدف اللاعب السنغالي ساديو ماني بعد تمريرة مميزة من جواو فيليكس، وضعها بنجاح داخل الشباك.

حصيلة صفقات النصر في الشتاء

وعلى صعيد الانتقالات، اكتفى نادي النصر بإبرام صفقتين فقط خلال سوق الانتقالات الشتوية التي أُغلق بابها مساء أمس، الاثنين، في السعودية، حيث تعاقد مع حيدر عبد الكريم قادمًا من الزوراء العراقي، إلى جانب عبد الله الحمدان، لاعب الهلال.

