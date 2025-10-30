قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتأهل لنهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين بالفوز على إسبانيا
شريف عامر: المجتمع الدولي بات يتعامل مع ما يجري في دارفور كأزمة إنسانية كبرى
رفع درجة الاستعداد القصوى بمطاري سفنكس والقاهرة قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير
إنجاز تاريخي.. منتخب الناشئين يهزم إسبانيا ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد
عقوبة ضد الزمالك بسبب غياب يانيك فيريرا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي
مليونية في حب أبو العينين.. الآلاف في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ
محطم نفسيا.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد عودته من غزة
إصابة مصطفى شلبي بتمزق في العضلة الخلفية بعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي
مؤتمر حاشد للقائمة الوطنية بالجيزة.. أبو العينين: الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل.. ومصطفى بكري: كلنا خلف الرئيس السيسي
2 مليون جنيه تعويض.. إحباط محاولتين لتهريب أدوية وسجائر أجنبية بميناء نويبع
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

2 مليون جنيه تعويض.. إحباط محاولتين لتهريب أدوية وسجائر أجنبية بميناء نويبع

مضبوطات ميناء نويبع
مضبوطات ميناء نويبع
ايمن محمد

أحبطت جمارك نويبع،  محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والسجائر الأجنبية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

جاء ذلك بناء على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارات جمرك الصادر والأمن الجمركي ومكافحة التهرب الجمركي، بالاشتراك مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري، مفادها اعتزام السائق مصرى الجنسية المغادر إلى ميناء العقبة، القيام بتهريب كمية من السجائر الأجنبية غير الخالصة الرسوم الجمركية وإخفائها داخل حمولة شاحنته المحملة ببضائع متنوعة. 

وجرى تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد دياب، مدير إدارة جمرك الصادر، ومحمد العزاوي، ومصطفى فهمي، مأموري جمرك الصادر، و أسامة صلاح أبو سعد، رئيس قسم الأمن الجمركي، ومصطفى الحناوي، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، لتفتيش السيارة.
وتبين وجود2087 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع ماركات مختلفة، مخبأة بطريقة احترافية داخل أجواف سرية في 25 قطعة أثاث منزلي "أنتريه" مكونة من مضغوط يصعب الوصول إليه.
وبلغت قيمة التعويض الجمركي نحو مليون و810 ألف و230 جنيه .
كما وردت معلومات سرية مفادها محاولة مصري الجنسية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 3720 عبوة أدوية بشرية مختلفة الأنواع و1600 لاصق طبي بشري مخبأة داخل كراتين تحتوي على بضائع متنوعة للتمويه والإخفاء.

وجرى تحرير المحضر رقم (9) لسنة 2025،  وأُحيل المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وسداد التعويض الجمركي المستحق.

قرر محمد لطفى القائم، بأعمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى تهرب جمركى رقمى 9 و10 لسنة 2025 .

جنوب سيناء جمرك نويبع ادوية إحباط

