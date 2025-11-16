قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الراتب يحسم وجهته.. «الغندور» يكشف: حمدان غير متمسك بالانتقال للزمالك خلال الشتاء
محادثة هاتفية «روسية – إسرائيلية» حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة
لم يحب الواسطة أبدًا.. نجل الراحل محمد صبري يكشف وصية والده
وداعًا نجم الزمالك السابق.. «طارق أضا» يسلط الضوء على إرث محمد صبري الكروي
بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025
العرابي: واشنطن مقتنعة أن اقتلاع حماس من غزة بشكل كامل غير ممكن
واتساب يُطلق ميزة جديدة للتواصل مع مستخدمي التطبيقات الأخرى عبر مُحادثات متداخلة وآمنة
مهلة 10 أيام.. فيريرا يُهدّد الزمالك بشكوى رسمية لـ «الفيفا» لهذا السبب
لم يحظ بالتكريم المناسب.. أحمد صالح: محمد صبري مخدش حقه وهو عايش
خبر من ذهب لعشاق ميسي .. بث مجاني من أبل للدوري الأمريكي
أخطاء في قراءة محمد أحمد حسن خلال دولة التلاوة.. فيديو
تريزيجيه: حياتي كلها كورة.. وقولتلهم لو مش هروح الأهلي مش هلعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يُطلق ميزة جديدة للتواصل مع مستخدمي التطبيقات الأخرى عبر مُحادثات متداخلة وآمنة

واتساب
واتساب
احمد الشريف

أعلنت واتساب عن ميزة جديدة تحمل اسم "Third-party Chats" تتيح لمستخدمي التطبيق في أوروبا التواصل مع مستخدمي تطبيقات مراسلة أخرى دون الحاجة إلى تثبيت تلك التطبيقات أو إنشاء حسابات جديدة عليها. 

تأتي هذه الميزة في إطار التزام واتساب بقوانين الاتحاد الأوروبي (Digital Markets Act) التي تفرض عليها السماح بالتشغيل البيني (Interoperability) بين خدمات التراسل المختلفة.​

كيفية تفعيل الميزة وطبيعة الاستخدام

يمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة الجديدة من خلال الإعدادات عبر: الإعدادات -> الحساب -> محادثات الطرف الثالث. بعد التفعيل، يمكن استقبال وإرسال الرسائل النصية، الصور، الفيديوهات، الملاحظات الصوتية، والوثائق إلى المستخدمين المقيمين على تطبيقات أخرى مدعومة. ويمكن عرض هذه المحادثات إما في صندوق الوارد الأساسي أو في مجلد منفصل وفقاً لتفضيلات المستخدم.​

التشفير والأمان والخصوصية

أكدت واتساب أن التراسل عبر تطبيقات الطرف الثالث سيتم بنفس مستوى التشفير من النهاية إلى النهاية (End-to-End Encryption) كما هو معمول به في المحادثات العادية على واتساب، مما يضمن سرية الرسائل وحماية خصوصية المستخدمين. 

كما قامت الشركة باعتماد شروط صارمة خاصة بالتشفير والأمان قبل السماح للتطبيقات الأخرى بالاندماج مع النظام الجديد.​

التطبيقات المدعومة والتطوير المستقبلي

حالياً، التطبيق الوحيد المعتمد والمتوافق مع هذه الميزة هو BirdyChat، وهناك تطبيق Haiket دوري في التجربة أيضاً. وتخطط واتساب لتوسيع نطاق التطبيقات المتوافقة مع هذه الخاصية مستقبلاً. 

كما أن خاصية مجموعات المحادثات بين مستخدمي تطبيقات مختلفة لا تزال قيد التطوير وستُضاف في وقت لاحق.​

التأثير والتوجهات المستقبلية

تمثل هذه الميزة نقلة نوعية في عالم تطبيقات التراسل، حيث تكسر الحواجز بين التطبيقات المختلفة، مما يسهل التواصل ويوحد تجربة المستخدم.

 ومن المتوقع أن تنتشر هذه التقنية تدريجياً بعد نجاحها في السوق الأوروبية لتشمل أسواقاً أخرى حول العالم، مع إمكانية تعديل وتوسيع نطاق الوظائف التي تتيحها.

واتساب تطبيقات Third party Chats

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

حالة الطقس

عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة

البيض

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

مهندس الإسكندرية مع والدته

لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها

ترشيحاتنا

حودة بندق وتومي

«مزيكا صالونات» يعود بقوة.. حودة بندق وتومي يصنعان أغنية في 6 ساعات

زواج احمد سالم

نجوم الفن والإعلام يشاركون أحمد سالم احتفاله بعقد قرانه على رشا بدوي

درة

درة تنطلق في تصوير "علي كلاي" استعدادًا لسباق رمضان 2026

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد