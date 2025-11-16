واتساب يُطلق ميزة جديدة للتواصل مع مستخدمي التطبيقات الأخرى عبر مُحادثات متداخلة وآمنة

أعلنت واتساب عن ميزة جديدة تحمل اسم "Third-party Chats" تتيح لمستخدمي التطبيق في أوروبا التواصل مع مستخدمي تطبيقات مراسلة أخرى دون الحاجة إلى تثبيت تلك التطبيقات أو إنشاء حسابات جديدة عليها.

تأتي هذه الميزة في إطار التزام واتساب بقوانين الاتحاد الأوروبي (Digital Markets Act) التي تفرض عليها السماح بالتشغيل البيني (Interoperability) بين خدمات التراسل المختلفة.​

كيفية تفعيل الميزة وطبيعة الاستخدام

يمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة الجديدة من خلال الإعدادات عبر: الإعدادات -> الحساب -> محادثات الطرف الثالث. بعد التفعيل، يمكن استقبال وإرسال الرسائل النصية، الصور، الفيديوهات، الملاحظات الصوتية، والوثائق إلى المستخدمين المقيمين على تطبيقات أخرى مدعومة. ويمكن عرض هذه المحادثات إما في صندوق الوارد الأساسي أو في مجلد منفصل وفقاً لتفضيلات المستخدم.​

التشفير والأمان والخصوصية

أكدت واتساب أن التراسل عبر تطبيقات الطرف الثالث سيتم بنفس مستوى التشفير من النهاية إلى النهاية (End-to-End Encryption) كما هو معمول به في المحادثات العادية على واتساب، مما يضمن سرية الرسائل وحماية خصوصية المستخدمين.

كما قامت الشركة باعتماد شروط صارمة خاصة بالتشفير والأمان قبل السماح للتطبيقات الأخرى بالاندماج مع النظام الجديد.​

التطبيقات المدعومة والتطوير المستقبلي

حالياً، التطبيق الوحيد المعتمد والمتوافق مع هذه الميزة هو BirdyChat، وهناك تطبيق Haiket دوري في التجربة أيضاً. وتخطط واتساب لتوسيع نطاق التطبيقات المتوافقة مع هذه الخاصية مستقبلاً.

كما أن خاصية مجموعات المحادثات بين مستخدمي تطبيقات مختلفة لا تزال قيد التطوير وستُضاف في وقت لاحق.​

التأثير والتوجهات المستقبلية

تمثل هذه الميزة نقلة نوعية في عالم تطبيقات التراسل، حيث تكسر الحواجز بين التطبيقات المختلفة، مما يسهل التواصل ويوحد تجربة المستخدم.

ومن المتوقع أن تنتشر هذه التقنية تدريجياً بعد نجاحها في السوق الأوروبية لتشمل أسواقاً أخرى حول العالم، مع إمكانية تعديل وتوسيع نطاق الوظائف التي تتيحها.