ميتا تعلن عن موعد فتح باب حجز أسماء المستخدمين على واتساب

في تحول تاريخي في هوية تطبيقات التواصل، أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب رسميًا عن الجدول الزمني لإطلاق ميزة حجز أسماء المستخدمين (Username Reservation)، والتي ستُتاح للمستخدمين حول العالم بداية من عام 2026، بعد فترة تجريبية للاستعدادات التقنية، وفق مصادر موثوقة وتقارير تقنية رسمية.​

ما هي الميزة الجديدة؟

تتيح ميزة اسم المستخدم للمستخدمين اختيار معرف شخصي فريد يُستخدم بدلاً من رقم الهاتف في المحادثات والبحث داخل التطبيق، ليصبح التواصل أسهل وأكثر أمانًا وخصوصية.

تأتي هذه الخطوة على خلفية منافسة مباشرة مع تطبيقات مثل تيليجرام وسيجنال، وتسعى ميتا من خلالها إلى تقليل اعتماد المستخدمين على مشاركة الأرقام الشخصية وإعطاء كل مستخدم هوية رقمية ثابتة لا تتغير بتغير رقم الهاتف.​

موعد الحجز وخطوات التنفيذ

ستبدأ ميزة الحجز المسبق لأسماء المستخدمين تدريجيًا في منتصف النصف الأول من 2026، على أن تُمكّن جميع المستخدمين من حجز اسم مستخدم خاص بهم عبر إعدادات الملف الشخصي في التطبيق.

وتؤكد ميتا أن كل اسم مستخدم سيكون حصريًا على مستوى المنصة، ولن يسمح بوجود أكثر من حساب يحمل نفس الاسم، وذلك لضمان خصوصية وقوة الهوية الرقمية الجديدة.​

ستتوفر آلية الحجز ضمن تحديث رئيسي لتطبيق واتساب، مع واجهة خاصة لإدخال الاسم والتحقق الفوري من توفره.

ويُسمح باستخدام الأحرف الإنجليزية والأرقام والنقاط، مع منع استخدام امتدادات النطاقات (مثل .com) وعدم إمكانية بدء أو إنهاء الاسم بنقطة، ويجب أن يتراوح طوله بين 3 و30 حرفًا فقط.​

الفوائد والآثار على المستخدمين والشركات

الميزة ستتيح:

مشاركة اسم المستخدم بدل رقم الهاتف في المحادثات الفردية والجماعية.​

رفع مستوى الخصوصية عند التواصل مع الغرباء أو التعامل مع الشركات.

سهولة البحث عن الحسابات وإضافة جهات الاتصال اعتمادًا على الاسم الرقمي.

إمكانية تغيير رقم الهاتف مستقبلاً دون فقدان الهوية الرقمية أو المحادثات المرتبطة بالاسم.​

ومن جانب الشركات، سيتمكن أصحاب الحسابات التجارية من تخصيص معرف فريد باسم العلامة التجارية، ما يعزز من قوة التسويق الرقمي ويقلل من المخاطر الأمنية.​

مستقبل التغيير في منصات ميتا

تُعد هذه الميزة جزءًا من خطة ميتا لتوحيد تجربة الهوية الرقمية عبر واتساب وإنستغرام وفيسبوك، مع توقعات بأن تشهد جميع خدمات ميتا مستقبلًا نظام هوية موحد متكامل لكل مستخدم، يساهم في تعزيز الأمان ويواكب التغييرات التقنية والتشريعية العالمية.​

اتخذت ميتا خطوة استراتيجية غير مسبوقة بإتاحة حجز أسماء المستخدمين على واتساب بدءًا من عام 2026، في تحديث يعتبر الأكبر من نوعه لتعزيز الخصوصية والهوية الرقمية، مع نظام حجز دقيق وقواعد صارمة لضمان الحصرية والأمان.

كشفت التسريبات والتقارير التقنية الرصينة عن استعداد شركة شاومي لإطلاق هاتفها الجديد Xiaomi 17 Ultra، الذي يعِد بأن يكون أحد أكثر الهواتف ثورية في سوق 2026 مع مزايا مذهلة تجمع بين الاتصال بدون شبكة جوال، كاميرا غير مسبوقة، ونظام شحن هو الأسرع بتاريخ الشركة.​​