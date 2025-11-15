قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبد العزيز: الإبهار أمر مؤقت وما يبقى هو القيمة والدليل حنين الناس للماضي
حجز «سكن لكل المصريين 7».. دليل الاستعلام والسداد عبر الخط الساخن
شجاعة الزوج .. حسنية سهروا واتسلوا بيها بقرشين حشيش في عاركة تجار مخدرات قرايبها
استغاثة مواطنة مصرية في الإمارات بعد احتجازها.. ورد عاجل من مجلس الوزراء
حقيقة اختفاء الأنسولين من الأسواق... وزير الصحة يوضح
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. دليل شامل بالأسماء الجديدة
بعد وفاة والده.. محمد رمضان: الحياة تستمر
الزمالك يعلن تغيير اسم بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري تكريما له
رئيس خارجية الشيوخ يشكر الرئيس السيسي بعد تعيينه
جايس السويدي يخفض مطالبه المالية لرحيل ديباتي إلى 2 مليون دولار بعد اهتمام الأهلي
إنذار أحمر في مكة المكرمة بسبب أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم
التنمية الحضرية: مشروع حدائق الفسطاط يتضمن أكثر من 400 غرفة فندقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة تنطلق في تصوير "علي كلاي" استعدادًا لسباق رمضان 2026

درة
درة
تقى الجيزاوي

بدأت النجمة درّة أمس الجمعة في تصوير أحدث أعمالها الفنية، مسلسل "علي كلاي"، حيث انطلقت كاميرات العمل في التقاط أولى المشاهد ليبدأ فريق المسلسل رحلة تصوير مكثفة تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2026، بعد أشهر من التحضيرات وجلسات العمل والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

وشهد اليوم الأول انضمام أبطال العمل وفي مقدمتهم درة، أحمد العوضي، وانتصار، وريم سامي، وصفوة، في انطلاقة تؤكد جاهزية صناع المسلسل لبدء منافسة رمضان المقبلة بقوة.

انطلاق تصوير مسلسل "علي كلاي"

واعتمد صناع المسلسل خطة تصوير مبكرة للحاق بالعرض خلال شهر رمضان المقبل، لاسيما أنه من نوعية الأعمال الدرامية المكونة من 30 حلقة، وهو ما يتطلب استعدادات إنتاجية مكثفة لضمان خروج العمل بالصورة اللائقة.

أبطال مسلسل "علي كلاي"

يأتي مسلسل "علي كلاي" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويجمع في بطولته كلًا من أحمد العوضي، ودرّة، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وانتصار،وريم سامي،يارا السكري، وصفوة، ومحمود البزاوي، وسارة بركة، ورحمة محسن، وطارق الدسوقي، وبسام رجب، ونخبة من الفنانين والوجوه الشابة.

درّة تستأنف تصوير فيلمها "الست لما"

وعلي صعيد السينما، تستأنف دُرّة الأيام المقبلة تصوير أحدث أعمالها السينمائية "الست لما"، وهو فيلم إنساني يعكس قضايا المرأة في المجتمعات العربية، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم، بينهم يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، إلى جانب ضيوف شرف يعززون قوة التجربة الفنية.

درة اعمال درة مسلسل علي كلاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

عميدة آداب عين شمس تستقبل مدير شراكات جامعة إيسكس البريطانية لتعزيز التعاون

نقابة الصحفيين

الصحفيين: 30 نوفمبر.. آخر موعد لتحديث بيانات أعضاء النقابة ضمن مشروع التحول الرقمي

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر السبت 15 نوفمبر 2025.. تحديثات جديدة

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر السبت 15 نوفمبر 2025.. تحديثات جديدة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد