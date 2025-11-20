واتساب يطلق أخيرا الميزة المنتظرة.. الحسابات المتعددة تصل آيفون

بعد سنوات من الانتظار، بدأ واتساب أخيرا باختبار ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS، وفقا لتقارير حديثة.

وأفاد موقع WABetaInfo، بإن الإصدار التجريبي الجديد لـ واتساب على آيفون الذي يحمل الرقم 25.19.10.74 يتيح لمختبري النسخة إضافة أكثر من حساب مباشرة من صفحة الإعدادات، دون الحاجة لتسجيل الخروج أو إعادة تشغيل التطبيق.

تتيح الميزة لكل حساب الاحتفاظ بسجل المحادثات الخاص به، ونغمات الإشعارات، والتفضيلات، والإعدادات الأخرى، بما يشبه طريقة التبديل بين الحسابات على إنستجرام أو فيسبوك.

طريقة إضافة حساب جديد على واتساب

أوضح موقع WABetaInfo، أن المستخدمين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الميزة سيلاحظون ظهور قسم جديد باسم “قائمة الحسابات” داخل قائمة الإعدادات، أو زر مخصص بجوار أيقونة QR.

في الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين إضافة حسابين كحد أقصى على نفس تطبيق واتساب، سواء كان الحساب جديدا أو مرتبطا سابقا برقم مستخدم في واتساب للأعمال أو على جهاز آخر.

وبعد ربط الرقم الجديد، يبدأ التطبيق بمزامنة الرسائل والإعدادات تلقائيا.

ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS

كما تتيح الميزة النسخ الاحتياطية المنفصلة لكل حساب، مما يسهل إدارتها. كما يمكن التبديل بين الحسابات بسرعة عبر الضغط المطول على تبويب الإعدادات، مع الحفاظ على جميع المزايا السابقة مثل قفل الدردشة وFace ID.

وعلى الرغم من بدء اختبار هذه الميزة، إلا أن إطلاقها الرسمي سيظل محدودا في البداية لمختبري النسخة التجريبية، ولم تكشف واتساب بعد عن جدول الإصدار النهائي للجمهور.

جدير بالذكر أن واتساب بدأ في اختبار ميزة أمان جديدة وقوية تحت اسم "وضع الإغلاق"، في النسخة التجريبية لنظام أندرويد التي تحمل رقم الإصدار 2.25.33.4، بهدف حماية المستخدمين الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية المستهدفة.

توفر هذه الميزة نقطة تحكم واحدة للأمان بدلا من إجبار المستخدمين على التنقل بين قوائم الخصوصية المتفرقة، حيث يكفي تفعيل زر واحد لتطبيق أقوى إعدادات الأمان المتاحة على المنصة، ما يسهل على المستخدمين غير التقنيين تعزيز حماية حساباتهم.