كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
تطورات ميدانية واسعة وتقدم للجيش السوداني في كردفان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
واتساب يطلق أخيرا الميزة المنتظرة.. الحسابات المتعددة تصل آيفون

شيماء عبد المنعم

بعد سنوات من الانتظار، بدأ واتساب أخيرا باختبار ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS، وفقا لتقارير حديثة. 

وأفاد موقع WABetaInfo، بإن الإصدار التجريبي الجديد لـ واتساب على آيفون الذي يحمل الرقم 25.19.10.74 يتيح لمختبري النسخة إضافة أكثر من حساب مباشرة من صفحة الإعدادات، دون الحاجة لتسجيل الخروج أو إعادة تشغيل التطبيق.

تتيح الميزة لكل حساب الاحتفاظ بسجل المحادثات الخاص به، ونغمات الإشعارات، والتفضيلات، والإعدادات الأخرى، بما يشبه طريقة التبديل بين الحسابات على إنستجرام أو فيسبوك.

طريقة إضافة حساب جديد على واتساب

أوضح موقع WABetaInfo، أن المستخدمين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الميزة سيلاحظون ظهور قسم جديد باسم “قائمة الحسابات” داخل قائمة الإعدادات، أو زر مخصص بجوار أيقونة QR.

في الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين إضافة حسابين كحد أقصى على نفس تطبيق واتساب، سواء كان الحساب جديدا أو مرتبطا سابقا برقم مستخدم في واتساب للأعمال أو على جهاز آخر. 

وبعد ربط الرقم الجديد، يبدأ التطبيق بمزامنة الرسائل والإعدادات تلقائيا.

ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS

كما تتيح الميزة النسخ الاحتياطية المنفصلة لكل حساب، مما يسهل إدارتها. كما يمكن التبديل بين الحسابات بسرعة عبر الضغط المطول على تبويب الإعدادات، مع الحفاظ على جميع المزايا السابقة مثل قفل الدردشة وFace ID.

وعلى الرغم من بدء اختبار هذه الميزة، إلا أن إطلاقها الرسمي سيظل محدودا في البداية لمختبري النسخة التجريبية، ولم تكشف واتساب بعد عن جدول الإصدار النهائي للجمهور.

جدير بالذكر أن واتساب بدأ في اختبار ميزة أمان جديدة وقوية تحت اسم "وضع الإغلاق"، في النسخة التجريبية لنظام أندرويد التي تحمل رقم الإصدار 2.25.33.4، بهدف حماية المستخدمين الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية المستهدفة.

توفر هذه الميزة نقطة تحكم واحدة للأمان بدلا من إجبار المستخدمين على التنقل بين قوائم الخصوصية المتفرقة، حيث يكفي تفعيل زر واحد لتطبيق أقوى إعدادات الأمان المتاحة على المنصة، ما يسهل على المستخدمين غير التقنيين تعزيز حماية حساباتهم.

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

الجولان

تصعيد يخنق الجولان.. القنيطرة تحت ضغط الحواجز الإسرائيلية والانتشار الروسي

الفاشر

الأمم المتحدة: القلق الأكبر على من بقي في الفاشر مع استمرار صعوبة الوصول الإنساني

الرئيس الأوكراني

الولايات المتحدة تهدد أوكرانيا بقطع الدعم الاستخباراتي وإمدادات السلاح

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد