أفضل الأنواع.. الأسماك الدهنية حائط صد ذهبي للكوليسترول والجلطات القلبية

الأسماك الدهنية
الأسماك الدهنية
خالد يوسف

تُعد الأسماك الدهنية، من أغنى الأطعمة بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، إذ تحتوي على نسب مرتفعة من الأحماض الدهنية أوميجا 3، إلى جانب البروتينات عالية الجودة، والمعادن المهمة مثل السيلينيوم واليود والزنك، وقد أظهرت الأبحاث الطبية الحديثة أن تناول الأسماك الدهنية بانتظام يساعد في الوقاية من أمراض القلب والدماغ، ويُعزز الصحة العامة بطرق متعددة.

فوائد الأسماك الدهنية لصحة القلب وأفضل الأنواع

تُعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون، والماكريل، والسردين، والتونة من أهم العناصر التي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إذ تساعد على:

ـ خفض مستوى الدهون الثلاثية الضارة في الدم.

ـ تقليل الالتهابات التي تساهم في تصلب الشرايين.

ـ تحسين مرونة الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.

ـ الوقاية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية عند تناولها بانتظام.

وقد أكدت الدراسات أن تناول وجبتين من الأسماك الدهنية أسبوعيًا يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 30%.

تعزيز وظائف الدماغ والذاكرة

تُعتبر الأسماك الدهنية غذاءً مثاليًا للمخ، إذ تسهم أوميجا 3 في بناء الخلايا العصبية وتحسين التواصل بين خلايا الدماغ، ما يساعد على تقوية الذاكرة والتركيز.

كما تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك الدهنية بانتظام أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر والاكتئاب والقلق.

فوائدها للبشرة والمناعة

تحتوي الأسماك الدهنية على مضادات أكسدة قوية، وفيتامينات مثل D وE وB12، ما يجعلها مفيدة لـ:

ـ ترطيب البشرة وتقليل التجاعيد.

ـ دعم جهاز المناعة.

ـ تحسين صحة الشعر والأظافر.

ـ مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.

هل هناك أضرار لتناول الأسماك الدهنية؟

رغم فوائدها الكبيرة، إلا أن الإفراط في تناول بعض أنواع الأسماك الدهنية قد يكون له آثار سلبية بسبب تراكم الزئبق والمعادن الثقيلة في بعض الأنواع، خاصة التونة الكبيرة والماكريل الملكي.

لذلك يُنصح بتناولها باعتدال ـ بمعدل مرتين أسبوعيًا ـ مع التنويع بين الأنواع المختلفة.

ما الفرق بين الأسماك الدهنية والبيضاء؟

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 ودهون صحية، بينما الأسماك البيضاء مثل البلطي تحتوي على دهون أقل وبروتينات أكثر.

ويفضل تناول الأسماك الدهنية مرتين أسبوعيًا لتجنب تراكم الزئبق، خاصة للأطفال والحوامل، مع اختيار الأنواع الآمنة مثل السلمون والسردين.

الجلطات القلبية الأسماك الدهنية مواجهة الكوليسترول الأحماض الدهنية أوميجا 3 السيلينيوم أمراض القلب والدماغ

