أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 26-11-2025

يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاربعاء 26-11-2025

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 59 إلى 63 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 50 إلى 58 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

صعود سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-11-2025.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 170 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 970 إلى 1150 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 840 إلى 940 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 740 إلى 800 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 75 إلي 135 جنيه للكيلو