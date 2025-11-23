البيئة تشن حملات على المخابز وأفران شى الأسماك في دمياط

قامت إدارة شؤون البيئة بمحافظة دمياط بتنفيذ حملة مكبرة بمشاركة كلا من المهندس محمد الدالي مدير ادارة البيئة والوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج للمرور على المخابز وافران شي الأسماك للتصدي لحالات تلوث الهواء ومجابهة ظاهرة السحابة السوداء لتطبيق كافة المعايير والاشتراطات البيئية والالتزام بتغيير الوقود المستخدم للعمل بالغاز الطبيعي وتقليل الانبعاثات البيئية وتم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين وسيتم استكمال تلك الأعمال على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ويأتي ذلك فى إطار توصيات لجنة توصيات لجنة الإصحاح البيئي المشكلة برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وعضوية الجهات المعنية وذلك من أجل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية و الحد من انتشار الأمراض و الاوبئة و الجوائح الصحية ، واستعدادا لانطلاق أسبوع الاستدامة البيئية بمحافظة دمياط .

وتهيب محافظة دمياط مجددا كافة المواطنين اصحاب الأفران والمخابز سرعة التوجه إلى الوحدات المحلية التابعة لاستكمال إجراءات التراخيص وتوفيق الأوضاع وتعديل الوقود المستخدم الى غاز طبيعي للحفاظ على جودة الهواء وحماية البيئة