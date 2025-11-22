دمياط.. حملات مكثفة لتجهيز مقار الانتخابات ورفع الإشغالات

شنت الوحده المحلية لمدينة السرو برئاسة فايزة فودة يرافقها العميد عبد العزيز عامر مأمور قسم شرطه السرو حملات مكثفه لتجهيز مقار الانتخابات وتطهيرها ورفع الاشغالات حول المقار الانتخابية.

وعلى صعيد آخر، تمت متابعة خط سير مركبات التوكتوك ومدى الالتزام بالتعريفة المقرره ومراجعه التراخيص وتم مصادره بعض التكاتك الغير مرخصة والغير ملتزمه بالتعريفه المقرره علاوة على تكثيف الحملات لرفع الاشغالات حول المقار واللجان الانتخابيه بمدينه السرو ومصادره الاشغالات ومكبرات الصوت وإيداعها بمخازن الوحدة.

وتم تنفيذ حملة لسلامة الغذاء ومراقبة الأسعار بالتنسيق مع الطب البيطرى والصحة والبيئة والتموين تم خلالها غلق وتشميع بعض الانشطة الغير مرخصة ، وتم تكثيف حملات النظافه العامه بنطاق المقار الانتخابية وشوارع المدينة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والمهندسه شيماء الصديق نائب محافظ دمياط بتكثيف حملات النظافه العامه ورفع الاشغالات ومتابعه الأسعار ومدى توافر السلع ومطابقه المواصفات بجميع المراكز والمدن.