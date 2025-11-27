تعرّف على أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد توافرًا كبيرًا في أصناف الأسماك الطازجة، مدعومًا بزيادة الإنتاج المحلي من مزارع الاستزراع السمكي المنتشرة داخل الواحات. ويأتي ذلك وسط اهتمام متنامٍ من الأهالي بشراء الأسماك كأحد البدائل البروتينية المهمة، في ظل استقرار الأسواق وتعدد المنافذ الحكومية والخاصة.

وأكد عدد من الباعة خلال جولة داخل أسواق الخارجة والداخلة أن المعروض شهد زيادة واضحة خلال الأيام الماضية، خاصة مع انتظام توريد الأسماك من مفيض باريس والمزارع المحلية، إضافة إلى وصول شحنات من المحافظات الساحلية. وأسهم هذا التنوع في الحفاظ على مستوى الأسعار وعدم حدوث أي ارتفاعات غير مبررة.

أسعار الأسماك اليوم في الوادي الجديد

البلطي المحلي: 120 جنيهًا للكيلوجرام

بلطي مفيض باريس: 25 جنيهًا للكيلوجرام

البوري نحو 170 جنيهًا للكيلوجرام

المكرونة بين 165 و175 جنيهًا

الجمبري ما بين 340 و350 جنيهًا للكيلوجرام المبروك نحو 100 جنيه للكيلوجرام

البياض ما بين 100 و110 جنيهات

ويعكس هذا الاستقرار نجاح المحافظة في دعم مشروعات الاستزراع السمكي، رغم الطبيعة الصحراوية للمنطقة وغياب البحيرات الكبيرة. فقد توسعت الوادي الجديد خلال السنوات الأخيرة في إنشاء مزارع قائمة على المياه الجوفية ومفيضات الأمطار، ما ساعد على توفير أصناف متنوعة بأسعار تنافسية.

ويُعتبر مفيض باريس من أبرز النماذج الناجحة التي أسهمت في طرح كميات كبيرة من البلطي بأسعار منخفضة مقارنة بالمحافظات الأخرى، الأمر الذي عزز ثقة المواطنين في جودة المنتج المحلي وشجع على استهلاكه بشكل أكبر. كما اتجهت القرى والمراكز إلى إنشاء مزارع صغيرة بالتعاون مع الجهات المختصة، التي وفرت الدعم الفني وبرامج المتابعة البيطرية.

وتواصل مديريات التموين والطب البيطري تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان جودة الأسماك المعروضة والتأكد من سلامتها، مع التصدي لمحاولات الغش أو التلاعب بالأسعار. ويسهم تنوع المعروض المحلي في دعم الأمن الغذائي للمحافظة وتوفير بدائل بروتينية طازجة وبأسعار مناسبة للمواطنين داخل الواحات.