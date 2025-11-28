قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 نوفمبر

محمد صبيح

نعرض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، وذلك بدون إضافة المصنعية. 

واستقرت أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم يستعرضها صدى البلد بدون المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

عيار 24: بيع 6355 جنيه – شراء 6330 جنيه

عيار 22: بيع 5825 جنيه – شراء 5805 جنيه

عيار 21: بيع 5560 جنيه – شراء 5540 جنيه

عيار 18: بيع 4765 جنيه – شراء 4750 جنيه

عيار 14: بيع 3705 جنيه – شراء 3695 جنيه

عيار 12: بيع 3175 جنيه – شراء 3165 جنيه

الأونصة: بيع 197640 جنيه – شراء 196930 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 44480 جنيه – شراء 44320 جنيه

الأونصة بالدولار: 4157.94 دولار

سعر جرام الذهب اليوم

سجل عيار 24 وهو الأعلى نقاءً في السوق المصري سعر بيع بلغ 6355 جنيه مقابل 6330 جنيه للشراء. أما عيار 22 فقد وصل سعره إلى 5825 جنيه للبيع و5805 جنيه للشراء.

وفيما يخص عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين، فقد سجل 5560 جنيه للبيع و5540 جنيه للشراء. بينما جاء عيار 18 عند مستوى 4765 جنيه للبيع و4750 جنيه للشراء.

أما الأعيرة الأقل، فقد سجل عيار 14 سعر 3705 جنيه للبيع و3695 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12 نحو 3175 جنيه للبيع و3165 جنيه للشراء.

وعلى صعيد المعادن الثقيلة، سجلت الأونصة 197640 جنيه للبيع و196930 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 44480 جنيه للبيع و44320 جنيه للشراء. أما الأونصة بالدولار فقد سجلت 4157.94 دولار.

