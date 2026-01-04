الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الغد الاثنين الموافق 5 يناير 2026 استمرار الأجواء الشتوية الباردة، حيث يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا، ثم يعود ليصبح شديد البرودة مرة أخرى خلال ساعات الليل، مع تحذيرات من تكون الصقيع على المزروعات في عدد من المناطق، حيث تلامس الحرارة صفر مئوية على مدينة سانت كاترين.



طقس شديد البرودة وتحذيرات من الصقيع

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس غدًا تتسم ببرودة شديدة في الصباح الباكر، خاصة في المناطق المكشوفة، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى.



وأكدت الأرصاد أن هذه الأجواء قد تؤثر على الأنشطة الزراعية، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل من آثار البرودة الشديدة.

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحًا

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، وذلك في الفترة من الساعة 3 وحتى 10 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع أن تؤثر الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

وعن فرص الأمطار، أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

كما أوضحت أن السحب المنخفضة تظهر على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على عدد من محافظات الجمهورية، وجاءت على النحو التالي:

حالة الطقس في القاهرة

العظمى 19 درجة مئوية

الصغرى 9 درجات مئوية

حالة الطقس في الإسكندرية

العظمى 19 درجة مئوية

الصغرى 7 درجات مئوية

حالة الطقس في مطروح

العظمى 18 درجة مئوية

الصغرى 8 درجات مئوية

حالة الطقس في سوهاج

العظمى 22 درجة مئوية

الصغرى 7 درجات مئوية

حالة الطقس في قنا

العظمى 25 درجة مئوية

الصغرى 8 درجات مئوية

حالة الطقس في أسوان

العظمى 26 درجة مئوية

الصغرى 10 درجات مئوية



الأرصاد تناشد المواطنين توخي الحذر

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية لمعرفة أي تحديثات تتعلق بحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.