قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
من بلغوا سن المعاش.. رئيس الرعاية الصحية يبحث الاستعانة بالأطباء الممارسين وخبرات القدامى
فرحة عيد الميلاد تقترب .. قداسات ليلة العيد تحيي المحبة بين الجميع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من برودة شديدة ليلًا وصقيع على المزروعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل، مؤكدة أن الطقس يشهد استقرارًا نهارًا مع أجواء مشمسة، في الوقت الذي تزداد فيه حدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

انخفاض طفيف في الصغرى بالقاهرة

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى، إن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى سجلت أمس 7 درجات مئوية، بينما تسجل اليوم 8 درجات، بفارق طفيف للغاية.

حالة الطقس غدا في مصر

استقرار جوي وأجواء مشمسة نهارًا

وأوضحت “غانم” أن حالة الاستقرار الجوي ترجع إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى أجواء مشمسة خلال ساعات النهار، مشيرة إلى أن الأجواء الباردة ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

19 درجة للعظمى بالقاهرة وبرودة قارسة ليلًا

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 19 درجة مئوية، إلا أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال الليل، لتصل إلى أقل من 5 درجات مئوية في بعض المحافظات، ما يجعل الطقس شديد البرودة وقارسًا في عدد من المناطق.
 

تحذير من الصقيع والشبورة

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد من تكون الصقيع على المزروعات، خاصة في مناطق شمال سيناء، والصعيد، والوادي الجديد، كما نبهت إلى تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، والتي قد تؤثر على الرؤية الأفقية.

ارتفاع تدريجي في الحرارة

وأشارت “غانم” إلى أنه مع الأيام المقبلة من المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى نحو 23 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

نصائح للمواطنين

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية.

الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الشبورة المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

ما مفهوم البركة بمعناها المتعارف عليه في الإسلام.. كيف تحل ومتى تذهب؟

ما مفهوم البركة في الإسلام.. كيف تحل ومتى تذهب؟

بيت الزكاة والصدقات

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات اليوم

الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في الـ 27 من شهر رجب

الإفتاء: الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أمرٌ مشروعٌ ومستحب

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد