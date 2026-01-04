الأرصاد تحذر من برودة شديدة ليلًا وصقيع على المزروعات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل، مؤكدة أن الطقس يشهد استقرارًا نهارًا مع أجواء مشمسة، في الوقت الذي تزداد فيه حدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

انخفاض طفيف في الصغرى بالقاهرة

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى، إن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى سجلت أمس 7 درجات مئوية، بينما تسجل اليوم 8 درجات، بفارق طفيف للغاية.

استقرار جوي وأجواء مشمسة نهارًا

وأوضحت “غانم” أن حالة الاستقرار الجوي ترجع إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى أجواء مشمسة خلال ساعات النهار، مشيرة إلى أن الأجواء الباردة ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

19 درجة للعظمى بالقاهرة وبرودة قارسة ليلًا

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 19 درجة مئوية، إلا أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال الليل، لتصل إلى أقل من 5 درجات مئوية في بعض المحافظات، ما يجعل الطقس شديد البرودة وقارسًا في عدد من المناطق.



تحذير من الصقيع والشبورة

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد من تكون الصقيع على المزروعات، خاصة في مناطق شمال سيناء، والصعيد، والوادي الجديد، كما نبهت إلى تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، والتي قد تؤثر على الرؤية الأفقية.

ارتفاع تدريجي في الحرارة

وأشارت “غانم” إلى أنه مع الأيام المقبلة من المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى نحو 23 درجة مئوية.

نصائح للمواطنين

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية.