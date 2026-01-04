قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس مائل للدفء نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

ويُنصح بارتداء ملابس مناسبة وتوخي الحذر خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

May be an image of text

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوبا على (حلايب - شلاتين)على فترات متقطعة.

May be an image of text

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 09
العاصمة الإدارية 19 07
6 أكتوبر 20 07
بنهــــا 18 08
دمنهور 18 08
وادي النطرون 19 09
كفر الشيخ 18 08
بلطيم 18 08
المنصورة 19 09
الزقازيق 19 09
شبين الكوم 18 08
طنطا 18 08
دمياط 20 14
بورسعيد 19 15
الإسماعيلية 20 09
السويس 20 10
العريش 21 07
رفح 20 09
رأس سدر 23 07
نخل 19 06
كاترين 16 01
الطور 24 10
طابا 23 09
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 24 13
الإسكندرية 19 07
العلمين 19 08
مطروح 18 08
السلوم 18 10
سيوة 16 06
رأس غارب 24 12
سفاجا 24 13
مرسى علم 25 14
شلاتين 26 16
حلايب 25 18
أبو رماد 26 14
مرسى حميرة 25 15
أبــــــرق 27 14
جبل علبة 26 14
رأس حدربة 24 17
الفيوم 19 06
بني سويف 19 06
المنيا 20 05
أسيوط 20 05
سوهاج 22 07
قنا 25 08
الأقصر 26 08
أسوان 26 10
الوادي الجديد 23 05
أبوسمبل 24 11

الأرصاد طقس شديد البرودة الصقيع ارتداء ملابس مناسبة الظواهر الجوية

