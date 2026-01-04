تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس مائل للدفء نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

ويُنصح بارتداء ملابس مناسبة وتوخي الحذر خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوبا على (حلايب - شلاتين)على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 09

العاصمة الإدارية 19 07

6 أكتوبر 20 07

بنهــــا 18 08

دمنهور 18 08

وادي النطرون 19 09

كفر الشيخ 18 08

بلطيم 18 08

المنصورة 19 09

الزقازيق 19 09

شبين الكوم 18 08

طنطا 18 08

دمياط 20 14

بورسعيد 19 15

الإسماعيلية 20 09

السويس 20 10

العريش 21 07

رفح 20 09

رأس سدر 23 07

نخل 19 06

كاترين 16 01

الطور 24 10

طابا 23 09

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 24 13

الإسكندرية 19 07

العلمين 19 08

مطروح 18 08

السلوم 18 10

سيوة 16 06

رأس غارب 24 12

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 16

حلايب 25 18

أبو رماد 26 14

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 27 14

جبل علبة 26 14

رأس حدربة 24 17

الفيوم 19 06

بني سويف 19 06

المنيا 20 05

أسيوط 20 05

سوهاج 22 07

قنا 25 08

الأقصر 26 08

أسوان 26 10

الوادي الجديد 23 05

أبوسمبل 24 11