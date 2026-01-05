الطقس اليوم.. شديد البرودة وفرص أمطار خفيفة ببعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، الاثنين 5 يناير 2026، أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مع دفء نسبي نهارًا، وفرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

أجواء شديدة البرودة وسحب منخفضة

ويشهد الطقس اليوم، منذ ساعات الصباح الباكر، تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة، خلال الطقس اليوم، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري: 19° للعظمى، 9° للصغرى

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: 18° للعظمى، 7° للصغرى

السواحل الشمالية الشرقية: 20° للعظمى، 9° للصغرى

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 24° للعظمى، 13° للصغرى

شمال الصعيد: 20° للعظمى، 5° للصغرى

جنوب الصعيد: 26° للعظمى، 10° للصغرى

أمطار خفيفة ورياح تضرب شواطئ البحر

عن حالة الرياح، خلال الطقس اليوم، تكون معتدلة السرعة على معظم الأنحاء، مع غيوم جزئية على بعض المناطق، والبحر المتوسط معتدل، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل.

أما عن فرص الأمطار، خلال الطقس اليوم، تكون ضعيفة على بعض المناطق المتفرقة في السواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب سيناء (حلايب – شلاتين).