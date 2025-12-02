القبض على مالك محل يروج لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية



واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.