الأمن يعثر على صاحب سيارة الجيزة المتهالكة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائم على النشر من وجود سيارة متهالكة بأحد الشوارع بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر، وهو مدرس، مقيم دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

وباستدعائه، قرر أنه بتاريخ 30/11/2025 حال سيره بالمنطقة محل سكنه، اكتشف وجود السيارة "المتهالكة" المشار إليها، فقام بنشر المنشور اعتقاداً منه أنها مبلغ بسرقتها.

وأمكن تحديد مالك السيارة، بالمعاش، مقيم دائرة قسم المنيرة الغربية، غير مبلغ بسـرقتها.

وبسؤاله، قدم رخصة تسيير "منتهية"، وعلل تركها بمحل العثور لحين إصلاحها لكونها معطلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.