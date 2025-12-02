قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
إكسترا نيوز: مصر تواصل تقديم المساعدات إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي
طاقم مصري بقيادة ناجي لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي

عبدالله هشام

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراة نهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي في تمام الخامسة مساء يوم غد (الأربعاء).


الطاقم يتكون من: الدولي محمود ناجي (حكماً للساحة) ’ الدوليين يوسف البساطي وسمير جمال (مساعدين) ’ محمد التابعي الغازي (حكماً رابعاً) ’ الدولي وائل فرحان وخالد الغندور (تقنية الفيديو).

تأهل فريق أهلي بنغازي الليبي بقيادة المدير الفني المصري طارق مصطفى إلى نهائي كأس ليبيا، في أول ظهور رسمي له مع الفريق، بعد فوز مثير على نظيره الأخضر بركلات الترجيح (3-1)، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (2-2)، في اللقاء الذي أُقيم مساء الثلاثاء على ملعب مصراتة الدولي.

قدّم الحارس الدولي مراد الوحيشي أداءً بطوليًا بعدما تصدى لركلتي جزاء خلال الحسم، ليقود فريقه إلى التأهل للنهائي، مؤكداً دوره الحاسم في تحقيق الانتصار الأول للمدرب الجديد طارق مصطفى مع الفريق البنغازي.

ومن المقرّر أن يلتقي أهلي بنغازي في النهائي مع أهلي طرابلس، الذي تأهل بدوره على حساب الاتحاد بركلات الترجيح (3-2)، ليكون النهائي الأول في تاريخ البطولة الذي يجمع بين الأهليين في النسخة الرابعة والعشرين من كأس ليبيا.

النهائي المنتظر سيحمل طابعًا مصريًا خالصًا على الخطوط الفنية، حيث يقود أهلي طرابلس المدرب المصري حسام البدري، بينما يقود أهلي بنغازي مواطنه طارق مصطفى، في مواجهة فنية خاصة بين اثنين من أبرز المدربين المصريين العاملين خارج البلاد.

