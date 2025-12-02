طاقم مصري بقيادة ناجي لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراة نهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي في تمام الخامسة مساء يوم غد (الأربعاء).



الطاقم يتكون من: الدولي محمود ناجي (حكماً للساحة) ’ الدوليين يوسف البساطي وسمير جمال (مساعدين) ’ محمد التابعي الغازي (حكماً رابعاً) ’ الدولي وائل فرحان وخالد الغندور (تقنية الفيديو).

تأهل فريق أهلي بنغازي الليبي بقيادة المدير الفني المصري طارق مصطفى إلى نهائي كأس ليبيا، في أول ظهور رسمي له مع الفريق، بعد فوز مثير على نظيره الأخضر بركلات الترجيح (3-1)، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (2-2)، في اللقاء الذي أُقيم مساء الثلاثاء على ملعب مصراتة الدولي.

قدّم الحارس الدولي مراد الوحيشي أداءً بطوليًا بعدما تصدى لركلتي جزاء خلال الحسم، ليقود فريقه إلى التأهل للنهائي، مؤكداً دوره الحاسم في تحقيق الانتصار الأول للمدرب الجديد طارق مصطفى مع الفريق البنغازي.

ومن المقرّر أن يلتقي أهلي بنغازي في النهائي مع أهلي طرابلس، الذي تأهل بدوره على حساب الاتحاد بركلات الترجيح (3-2)، ليكون النهائي الأول في تاريخ البطولة الذي يجمع بين الأهليين في النسخة الرابعة والعشرين من كأس ليبيا.

النهائي المنتظر سيحمل طابعًا مصريًا خالصًا على الخطوط الفنية، حيث يقود أهلي طرابلس المدرب المصري حسام البدري، بينما يقود أهلي بنغازي مواطنه طارق مصطفى، في مواجهة فنية خاصة بين اثنين من أبرز المدربين المصريين العاملين خارج البلاد.