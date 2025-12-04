مش عيب إنه يمشي..شوبير يكشف مصير أحمد عبد القادر مع الأهلي

ألقى الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق الضوء على مستجدات موقف أحمد عبدالقادر مع النادى الأهلى مع اقتراب عقد اللاعب من نهايته بنهاية الموسم الجارى.

وقال أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية اليوم الخميس: «أحمد عبدالقادر بيكلموا معاه فى الأهلى وهيقدموا له عرض لو موافق مليون مرحبا مش موافق وعايز يتوكل على الله ويشوف مصلحته مفيش مشكلة فى الأهلى وبراحته».

وأوضح شوبير معلقًا: «لو مشى وساب الأهلى مش عيب يا جماعة أحمد عبدالقادر الأساس عنده عايز يلعب والحقيقة ييس توروب منحه أكثر من فرصة واتعامل معاه كويس جدا عكس ريبيرو إللى مكانش بيجبه بس ريبيرو مشى خلاص وعبدالقادر نفسه لازم يساعد نفسه».

وأضاف شوبير: «عموما هنشوف هيتفق مع الأهلى ولا إيه، وعبدالقادر عنده حرية التوقيع مع أى نادى بدءا من الشهر القادم».