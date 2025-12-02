العناية بالبشرة من الأشياء المفيدة التي لايجب تجاهلها إليك طريقة عمل ماسك مرطب طبيعي للوجه بسهولة في المنزل:



المكونات:

2 ملعقة كبيرة زبادي طبيعي

1 ملعقة صغيرة عسل نحل طبيعي

نصف حبة أفوكادو مهروسة (اختياري للبشرة الجافة جداً)

طريقة التحضير:

اخلطي الزبادي مع العسل جيدًا حتى يتجانس الخليط.

أضيفي الأفوكادو المهروس إذا رغبتِ في ترطيب إضافي.

ضعي الماسك على وجه نظيف وجاف، مع تجنب منطقة العينين.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اشطفي الوجه بالماء الفاتر وجففيه برفق.

يمكن تكرار الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

هذا الماسك يعمل على ترطيب البشرة، تهدئة الاحمرار، وإضفاء النعومة والنضارة.