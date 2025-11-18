ماسك الخميرة البيرة.. سر تفتيح فوري ونضارة ملحوظة لبشرتك

يعد ماسك الخميرة البيرة هو الحل الامثل لبشرة صافية طريقة بسيطة وفعّالة للبشرة، مع فوائده وطريقة استخدامه:



فوائد ماسك الخميرة البيرة للبشرة



يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يقلل من حب الشباب لاحتوائه على فيتامين B والمعادن.

يشد البشرة ويمنحها مظهرًا ناعمًا ومشرقًا.

يعزز إنتاج الكولاجين ويقلل ظهور الخطوط الرفيعة.

ينظّف المسام ويقلل الإفرازات الدهنية.



طريقة عمل ماسك الخميرة البيرة للوجه

المكونات:

1 ملعقة صغيرة خميرة بيرة.

1 ملعقة صغيرة عسل أبيض.

1 ملعقة صغيرة زبادي أو ماء دافئ.

الطريقة:

اخلطي الخميرة مع العسل والزبادي حتى يصبح قوامه كريمي.

ضعي الماسك على بشرة نظيفة لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر ثم بارد لغلق المسام.

كرريه مرتين أسبوعيًا لأفضل نتيجة.



ماسك للشد والتفتيح معًا

خميرة بيرة + عصير ليمون (قطرات بسيطة) + زبادي.

مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة فقط.