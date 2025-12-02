صحية ولذيذة.. طريقة عمل مكرونة بالخضار

إذا كنتِ من محبي الأكلات الخفيفة والصحية نقدم اليكِ طريقة عمل مكرونة بالخضار بطريقة سهلة وسريعة :



المكونات:

2 كوب مكرونة (أي نوع تفضلينه)

1 جزرة مقطعة مكعبات صغيرة أو مبشورة

1 كوب بروكلي مقطع

1 كوب فلفل ألوان مقطع شرائح

1/2 كوب ذرة حلوة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1/2 كوب مرق خضار أو ماء ساخن

رشة بهارات (اختياري: بابريكا أو أوريجانو)



الطريقة:

1. سلق المكرونة

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مع ملح لمدة 8–10 دقائق حتى تنضج.

صفيها واتركيها جانباً.

2. تحمير الخضار

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي الثوم وقلّبيه قليلاً حتى تظهر رائحته.

أضيفي الجزر، الفلفل، البروكلي، والذرة وقلّبي لمدة 5 دقائق تقريباً.

3. إضافة المكرونة

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الخضار في المقلاة.

أضيفي المرق أو الماء الساخن لتسهيل المزج.

تبلي بالملح والفلفل والبهارات، وقلّبي المزيج حتى تتجانس المكونات وتسخن المكرونة جيداً.

4. التقديم

قدمي المكرونة بالخضار ساخنة، ويمكن تزيينها ببعض الأعشاب الطازجة مثل البقدونس أو الريحان.