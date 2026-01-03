خامنئي: إيران لن تتراجع أمام العدو وتحذر من مثيري الشغب

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، إن بلاده «لن تتراجع أمام العدو»، في رد واضح على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لمساندة المتظاهرين الإيرانيين حال تعرضهم لإطلاق نار.



ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن خامنئي قوله، خلال لقاء جمعه بعائلات ضحايا «حرب الـ12 يوما» مع إسرائيل، إن التجمعات الاحتجاجية التي شهدتها إيران «كانت في الغالب من قبل التجار، لكن كلامهم كان صحيحا»، موضحا أن التجار، عند ملاحظتهم لتراجع قيمة العملة الوطنية وتقلب أسعار الصرف، يدركون أن ذلك يهدد الاستقرار في بيئة الأعمال.



وأضاف المرشد أن الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين يسعون لمعالجة هذه المشكلة، معتبراً أن «لعدو إيران يدا فيها أيضا»، ووصف الارتفاع «غير المنطقي» في أسعار العملات الأجنبية، وتقلباتها الحادة، بأنه «أمر غير طبيعي ومن فعل العدو»، مشددا على ضرورة التصدي له، ومشيرا إلى جهود الحكومة والسلطات المختلفة لتصحيح الوضع.



وحذر خامنئي من أن خلف بعض التجار يقف «أشخاص محرضون وعملاء للعدو» يرفعون شعارات «معادية للإسلام وإيران»، وأكد أن السلطات الإيرانية تتحاور مع المحتجين، لكنه شدد على أنه «لا جدوى من الحوار مع مثيري الشغب، فهم يجب أن يوضعوا عند حدهم ويلقنوا درسا».