ترامب: كنا مستعدون لتنفيذ هجوم ثان على فنزويلا إذا لزم الأمر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم ثان على فنزويلا إذا لزم الأمر، رغم أنه أشار إلى أن ذلك لم يعد ضروريا؛ بعد أن تمكنت القوات العسكرية من القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في غارة ليلية.

وقال ترامب، أثناء استعراضه للعملية: “كنا مستعدين لشن موجة ثانية إذا دعت الحاجة لذلك، بل افترضنا أن موجة ثانية ستكون ضرورية، لكن الآن ربما لم تعد كذلك”، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي: "الموجة الأولى، إن صح التعبير، كان الهجوم الأول ناجحا للغاية، وربما لسنا بحاجة لشن موجة ثانية، لكننا مستعدون لشن موجة ثانية، موجة أكبر بكثير في الواقع".

وأكد الرئيس مجددا أن العملية التي نُفذت فجر السبت، والتي شهدت قيام قوات أمريكية خاصة بإخراج مادورو وزوجته من غرفة نومهما، كانت عملية دقيقة للغاية.

وأضاف أن العمليات العسكرية اللاحقة في فنزويلا لا تزال في مرحلة التخطيط، لكن الإدارة "ربما لن تضطر إلى القيام بها".