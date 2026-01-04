كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر.. وتحذير ياباني من إطلاق آخر

قالت وكالات الأنباء العالمية نقلا عن هيئة الأركان بكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وأرسل خفر السواحل الياباني إشعارا بشأن احتمال إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا آخر.

وسبق أن أجرى الجيش الكوري الشمالي تجربة إطلاق صاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى، قادر على حمل رؤوس نووية، وشهدت التجربة الظهور الأول لنسخة مطورة من صاروخ Hwasal-1، حيث أُطلق صاروخان منه، وأظهرا قدرتهما على الطيران لمدة تقارب 3 ساعات على مسارات محددة مسبقاً قبل ضرب الأهداف، وذلك وفقاً لمجلة Military Watch.

وكان الهدف من التجربة تقييم جاهزية الرد، وتدريب الأفراد على إجراءات المناورة والإطلاق، والتحقق من موثوقية الأنظمة المرتبطة، فضلاً عن أن التجربة مثلت استعراضاً مهماً للقوة؛ نظراً للقدرات النووية لصاروخ Hwasal-1.

يُقدر مدى الصاروخ بنحو 2000 كيلومتر. وبينما تأكد أنه مُسلح نووياً، يحتمل أيضاً وجود نسخ منه مُسلحة تقليدياً في الخدمة، وأجرى صاروخ Hwasal-1 أول رحلة تجريبية له في سبتمبر 2021، بالتزامن تقريباً مع أول رحلة تجريبية لكوريا الشمالية لمركبة انزلاقية فرط صوتية.

عرضت كوريا الشمالية مرة أخرى طائرتها الاستطلاعية المسيرة من طراز Saebyeol-4 وطائرة الهجوم المسيرة من طراز Saebyeol-9 في قاعدة كالما الجوية، ويُعتقد أنه يعتمد على نظام ملاحة بالقصور الذاتي ومطابقة تضاريس الأرض للتوجيه، مع تحديثات عبر الأقمار الاصطناعية، وهذا يسمح للصاروخ باتباع مسارات طيران معقدة على ارتفاعات منخفضة لاستغلال ثغرات تغطية الرادار، وبالتالي تجنب الرصد والاعتراض بشكل أفضل.

وأثناء إشرافه على التجارب، أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عن "رضاه الكبير" عن أداء صواريخ كروز، إذ حلقت في مدارها فوق البحر غرب شبه الجزيرة الكورية وأصابت أهدافها، وأكدت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، قبل أيام، أن قواتها رصدت إطلاق عدة صواريخ كروز من منطقة سونان بالقرب من بيونج يانج.