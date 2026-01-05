قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي

المنتخب
المنتخب
رنا عبد الرحمن

حرص حمادة الشربيني، رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب، على تهنئة الشعب المصري بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على منتخب بنين في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة على اللاعبين رغم النتيجة الإيجابية.

وقال الشربيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «مبروك لمصر وشعب مصر، ويا رب تكمل على خير»، مشيرًا إلى أن المنتخب واجه تحديات داخل الملعب جعلت المباراة أصعب مما توقعه الجميع.

وأوضح رئيس البعثة، أن التركيز الآن يجب أن يكون على المرحلة المقبلة من البطولة، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيعمل على معالجة الأخطاء واستغلال الفرص بشكل أفضل في المباريات القادمة، بقوله: «إحنا صعَّبنا المباراة على نفسنا، ويا رب اللي جاي يكمل».

وأضاف الشربيني أن اللاعبين والجهاز الفني يهدفون إلى تطوير الأداء والاستفادة من كل تجربة، موضحًا: «سننتهز الفرص ونستوعب الدرس ونفوز ونصعد لدور الـ 4»، في إشارة إلى الطموح في الوصول إلى نصف النهائي وتحقيق إنجاز جديد للفراعنة.

وتأتي تصريحات رئيس بعثة المنتخب، في إطار حرص الجهاز الفني والإداري على التواصل المستمر مع الإعلام والجماهير؛ لضمان متابعة المشوار القاري للمنتخب، وتعزيز الدعم الجماهيري للفريق الوطني في البطولة.

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

