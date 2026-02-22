قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة القاهرة يعلن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة وسام نصر عميدًا لكلية الإعلام
حسام موافي يحذر: غياب العرق قد يكون جرس إنذار.. ولا علاج من شاشة التلفزيون
الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغري بالقاهرة 11 درجة
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟
سمير عثمان يرفض الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام
عن تجربتها في إخراج مسلسل حد أقصى..خالد منتصر يشيد بـ مايا زكي

روجينا
روجينا
يارا أمين

أشاد الكاتب والمفكر خالد منتصر بمسلسل حد أقصى للفنانة روجينا، كما أشاد بالمخرجة مايا زكي، مؤكدًا أنها قدمت تجربة لافتة في أولى أعمالها الإخراجية، استطاعت من خلالها الحفاظ على إيقاع درامي مشوّق حتى اللحظة الأخيرة
وكتب منتصر عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "المخرجة مايا زكي، استطاعت في" حد أقصى" أن تحتفظ بإيقاع الدراما، وتجعلك كمشاهد تحبس أنفاسك حتى نهاية الحلقة، التي تزيد من جوع تشوقك، وتجعلك ممسكا بالريموت في انتظار
الحلقة التالية".

وتابع: “المخرج الجيد هو الذي يختار السيناريو الجيد، لكن المخرج الأكثر جودة هو الذي يضيف رتوشه الخاصة على اللوحة الدرامية، مايا زكي مخرجة واعدة، لم تفلت منها تفصيلة”.

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية. 

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.

