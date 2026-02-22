عن تجربتها في إخراج مسلسل حد أقصى..خالد منتصر يشيد بـ مايا زكي

أشاد الكاتب والمفكر خالد منتصر بمسلسل حد أقصى للفنانة روجينا، كما أشاد بالمخرجة مايا زكي، مؤكدًا أنها قدمت تجربة لافتة في أولى أعمالها الإخراجية، استطاعت من خلالها الحفاظ على إيقاع درامي مشوّق حتى اللحظة الأخيرة

وكتب منتصر عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "المخرجة مايا زكي، استطاعت في" حد أقصى" أن تحتفظ بإيقاع الدراما، وتجعلك كمشاهد تحبس أنفاسك حتى نهاية الحلقة، التي تزيد من جوع تشوقك، وتجعلك ممسكا بالريموت في انتظار

الحلقة التالية".

وتابع: “المخرج الجيد هو الذي يختار السيناريو الجيد، لكن المخرج الأكثر جودة هو الذي يضيف رتوشه الخاصة على اللوحة الدرامية، مايا زكي مخرجة واعدة، لم تفلت منها تفصيلة”.

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.