الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة
المشاط: نستهدف نموا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو
انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا
انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى
تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام
نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا
محاولة فاشلة.. أبو الغيط منددا بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى صوماليلاند
حوادث

نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا

نجل المجني عليها
نجل المجني عليها
مروة فاضل

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية دمليج بمركز منوف في محافظة المنوفية، بعد مقتل سيدة على يد نجل زوجها. 

وقال نجل المجني عليها الحاجة مديحة، إنها تزوجت من والده منذ 35 عاما وكان شقيقه صغيرا وقامت بخدمتهم حتى وفاة والدهم. 

وأضاف في تصريحات لـ صدى البلد، أن شقيقه غير متزوج ويعيش معهم في شقة خاصة بهم. 

وأوضح، أنه كان في عمله وتلقى اتصالا بالحادث، حيث كان في إجازة لمدة 8 أيام. 

وتابع أنهم أكدوا له وجود خلاف بين شقيقه وزوجة أبيه دون إبلاغه بقتل شقيقه لزوجة أبيه. 

وأكد أنه لا يوجد مشاكل بينهم ولكنها خلافات عادية كأي منزل وشقيقه لا يعاني من شيء وبكامل قواه العقلية، قائلا “عرفت أنها اتغدت ودخلت تشرب شاي، دخل المطبخ وراها وطعنها ماتت”. 

وأوضح الابن، أنه غير مصدق ما حدث فزوجة أبيهم تخدمهم منذ 35 عاما كانت هي الأم بالنسبة لهم. 

وطالب نجل المجني عليها، بالقصاص العادل من شقيقه حتي ترتاح زوجة والده الراحلة. 

كان اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية قد تلقي اخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع سيدة علي يد نجل زوجها بقرية دمليج. 

بالانتقال تم ضبط المتهم وتبين قيامه بطعنها باله حادة حتي الموت. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

