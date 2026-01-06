نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية دمليج بمركز منوف في محافظة المنوفية، بعد مقتل سيدة على يد نجل زوجها.

وقال نجل المجني عليها الحاجة مديحة، إنها تزوجت من والده منذ 35 عاما وكان شقيقه صغيرا وقامت بخدمتهم حتى وفاة والدهم.

وأضاف في تصريحات لـ صدى البلد، أن شقيقه غير متزوج ويعيش معهم في شقة خاصة بهم.

وأوضح، أنه كان في عمله وتلقى اتصالا بالحادث، حيث كان في إجازة لمدة 8 أيام.

وتابع أنهم أكدوا له وجود خلاف بين شقيقه وزوجة أبيه دون إبلاغه بقتل شقيقه لزوجة أبيه.

وأكد أنه لا يوجد مشاكل بينهم ولكنها خلافات عادية كأي منزل وشقيقه لا يعاني من شيء وبكامل قواه العقلية، قائلا “عرفت أنها اتغدت ودخلت تشرب شاي، دخل المطبخ وراها وطعنها ماتت”.

وأوضح الابن، أنه غير مصدق ما حدث فزوجة أبيهم تخدمهم منذ 35 عاما كانت هي الأم بالنسبة لهم.

وطالب نجل المجني عليها، بالقصاص العادل من شقيقه حتي ترتاح زوجة والده الراحلة.

كان اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية قد تلقي اخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع سيدة علي يد نجل زوجها بقرية دمليج.

بالانتقال تم ضبط المتهم وتبين قيامه بطعنها باله حادة حتي الموت.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

