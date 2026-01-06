قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى

معتز الخصوصي

أصدرت اللجنة المشرفة على  إنتخابات رئاسة حزب الوفد 2026 برئاسة المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، بيان تنظيمى حمل رقم ١ .

جاء نصه : " حرصا من اللجنة على إدارة العملية الانتخابية بحيادية وشفافية ونزاهة، وحيث تلاحظ للجنة العديد من الإتصالات الهاتفية التي تشيع ما قد يؤثر على العملية الإنتخابية، وحرصا من اللجنة على إتمام العملية الانتخابية بكل حيادية، تنبه على المرشحين سواء من تقدموا بأوراق ترشحهم أو من سيتقدم بعد، بضرورة الالتزام بالآتي:

أولا: عدم التدخل نهائيا في المسائل اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية وإستخدام المال السياسى للتأثير على أعضاء الجمعيه العموميه، حيث إن حزب الوفد الذي تمثله  في هذه العملية لجنة الإشراف على الانتخابات الصادر بها قرار رئيس الحزب رقم  ٥٤ بتاريخ 2025/12/30، هي المنوط بها وحدها دون غيرها الإشراف الكامل على كافة إجراءات العملية الانتخابية من انتقالات أو تدابير الإقامات أو ثمة بدلات جرى عليها العرف الأخير في حزب الوفد، وذلك دون غيره ودون تدخل من أي من السادة المترشحين أو تابعيهم.

ثانيا: وحفاظا على نزاهة العملية الانتخابية، فإن اللجنة لن تتوانى أو تتأخر عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتي قد تصل إلى حد الإستبعاد من قوائم المترشحين، وذلك حفاظا على نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية بما يليق بتاريخ حزب الوفد.

ثالثا: تؤكد اللجنة كامل التقدير والاحترام لكل السادة المترشحين داعين لهم الله بالتوفيق والسداد، مؤكدين أن ذلك الإجراء إنما يهدف إلى حماية العملية الانتخابية من أي إخلال بمبدأ المساواة بين السادة المرشحين، ملتمسين من سيادتكم جميعا معاونة اللجنة ومساعدتها في ذلك الأمر ،وعاش الوفد ضمير الأمة"

