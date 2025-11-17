دعاء الرزق في الصباح مكتوب.. داوم عليه يوميا بعد صلاة الفجر

دعاء الرزق في الصباح مكتوب.. مع بداية كل يوم جديد، يلجأ الكثيرون إلى الدعاء طلبًا للسكينة وتيسير الحال، خاصة مع ضغوط المعيشة وارتفاع التكاليف اليومية، فيبحث الناس عن كلمات يفتتحون بها صباحهم تمنحهم أملاً ورزقًا وبركة.

ورغم أن دعاء الرزق لا يحتاج صيغة محددة، فإن المؤمن يناجي ربه بما يفتح الله عليه، فالرزق ليس دائمًا مالًا كما يظن البعض؛ فقد يكون صحة، أو بركة في القليل، أو راحة في البيت، أو هداية تصلح بها الأحوال.

دعاء الرزق في الصباح مكتوب

اللهم إن كان رزقي معلقًا في السماء فأنزله، وإن كان مدفونًا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فسهّل بلوغه، وإن كان قريبًا فيسّر أسبابه، وإن كان قليلًا فزدّه، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم لا قادر على منع ما وهبت، ولا معطٍ لما حجزت، ولا ينفع صاحب القوة قوته إلا بإذنك.

اللهم يا رب السماوات ويا رب العرش العظيم اقضِ عنا الدين، وامحُ عنا الفقر، واغمر حياتنا بفضلك.

يا كريم، يا غني، يا جواد، أنت الملجأ وإليك الدعاء، فاحفظني برحمتك.

اللهم اجعل مقري الجنة، وابعدني عن النار، وارزقني من الحلال الطيب، وزدني من العافية، واغمرني بمغفرتك.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم أن تجعل رزقي واسعًا مباركًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».



« اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

دعاء الصباح مكتوب

اللهم افتح لنا أبواب السعادة والراحة والأمل

اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب يا الله، ارزقنا رزقاً كالأمطار يا الله.

اللهم يا عزيز يا جبار يا الله، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل يا الله عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا وأحبابنا من أهل التقوى وأهل المغفرة، وارزقنا يا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللهم اهدنا ووفقنا واحفظنا، وبارك لنا في رزقنا وذرياتنا، وتمّم عليهم الصحة في أبداننا، واكتب لنا صباح أملٍ وتفاؤلٍ وانشراحٍ.

اللهم أبعد عنا كل حزنٍ وشقاءٍ، ويسّر أمورنا بنورٍ وضياءٍ.

اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك اللهم ألبسني ثياب الصحة والعافية، وارزقني من واسع رزقك، وتقبل أعمالي بالقبول الحسن يا الله