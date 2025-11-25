قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

 وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

-  وقت صلاة الفجر 4:57 ص
- موعد صلاة الظهر 11:42 ص
-  موعد صلاة العصر 2:36 م
-  موعد صلاة المغرب 4:55 م
- موعد صلاة العشاء 6:17 م.

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   
 

- وقت صلاة الفجر 5:04 ص
-  موعد صلاة الظهر 11:47 ص
-  موعد صلاة العصر 2:39 م
-  موعد صلاة المغرب 4:58 م
-  موعد صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 

-  وقت صلاة الفجر 4:54 ص
- موعد صلاة الظهر 11:38 ص
-  موعد  صلاة العصر 2:31 م
- موعد صلاة المغرب 4:50 م
- موعد صلاة العشاء 6:12 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

-  وقت صلاة الفجر 4:43 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:30 ص
-  موعد صلاة العصر 2:28 م
- وقت صلاة المغرب 4:48 م
- وقت صلاة العشاء 6:07 م

 

مواقيت الصلاة فى أسوان
 

-  وقت صلاة الفجر 4:44 ص
- موعد صلاة الظهر 11:35 ص
-  موعد صلاة العصر 2:40 م
- موعد صلاة المغرب 5:00 م
- موعد صلاة العشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر: 5:14 ص.

• موعد الشروق: 6:46 ص.

• ‎موعد أذان الظهر: 11:58 ص.

• موعد أذان ‎العصر: 2:49 م.

• ‎موعد أذان المغرب: 5:09 م.

• موعد أذان ‎العشاء: 6:31 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة
 

‎• موعد أذان الفجر 4:43 ص.

‎• موعد الشروق: 6:12 ص.

• موعد أذان الظهر: 11:31 ص.

• موعد أذان العصر: 2:31 م.

• موعد أذان المغرب: 4:51 م.

• موعد أذان العشاء: 6:10 م. 

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم موعد اذان الظهر موعد اذان العصر موعد اذان المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

ترشيحاتنا

الهيئة العامة

الرقابة المالية تصدر أول ضوابط لتنظيم المقابل المادي لجهات تسويق التأمين وحماية العملاء

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

تعزيز التعاون بين سلامة الغذاء وجايكا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية

مجلس الإدارة

وزير المالية: أولويتنا توسيع القاعدة الضريبية طواعية عبر خدمات متميزة وحلول تكنولوجية محفزة

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد