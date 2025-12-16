نهائي كأس العرب 2025 ..إليكم ترتيب هدافي كأس العرب 2025

مع انطلاق صافرة البداية لبطولة كأس العرب 2025، لم يتأخر المهاجمون في حجز مقعدهم على لقب "الحذاء الذهبي".

وتُقام مباراة نهائي كأس العرب 2025 بين منتخبي المغرب والأردن يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، على ملعب لوسيل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومع اقتراب نهائي يرصد لكم صدي البلد ترتيب هدافي كأس العرب 2025 والتي جاءت كالتالي:-

علي علوان (الأردن) – 4 أهداف

عادل بولبينة (الجزائر) – 3 أهداف

كريم البركاوي (المغرب) – 3 أهداف

محمد كنو (السعودية) – 3 أهداف

برونو أوليفيرا (الإمارات) – هدفين

فراس البريكان (السعودية) – هدفين

عمر خربين (سوريا) – هدفين

محمد مجدي أفشة (مصر) – هدف واحد

مروان حمدي (مصر) – هدف واح

وحجز منتخب الأردن مقعده في المباراة النهائية عقب فوزه الصعب والمهم على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، في لقاء نصف النهائي الذي أُقيم على ملعب البيت.

في المقابل، واصل منتخب المغرب عروضه القوية بعدما تخطى منتخب الإمارات بثلاثية نظيفة، في مواجهة نصف النهائي التي احتضنها ملعب خليفة الدولي.

موعد مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025

تقام المباراة النهائية بين الأردن والمغرب يوم الخميس المقبل 18 ديسمبر 2025، في تمام الـ 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ 8:00 مساءً بتوقيت السعودية والدوحة.