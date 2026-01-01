قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المرضى في القطاع يعانون بسبب نقص الدواء
في تقرير حصاده لعام 2025.. الإسلاميَّة: مطبوعات المجمع رافد عِلمي وثقافي متجدِّد
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج
خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل
ما هو النظام التعليمى المُطبق في المدارس المصرية اليابانية ؟.. تفاصيل كاملة
محافظات

محافظ سوهاج: الممشى السياحي والحدائق العامة مجانا للمواطنين

سوهاج _ أنغام الجنايني

وجه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، رسالة حاسمة بعدم السماح بأي تجاوزات تمس حق المواطنين، وذلك خلال جولة ميدانية مسائية أمس تفقد خلالها الحدائق والمتنزهات والممشى السياحي، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وخلال تفقده الممشى السياحي بكورنيش سوهاج، شدد المحافظ على أحد العاملين بالمكان، مؤكدًا له أنه في حال تحصيل جنيه واحد من المواطنين مقابل الدخول للممشى، سيتم محاسبته فورًا وفقًا للقانون ودون تهاون، مشيرًا إلى أن الممشى والحدائق العامة حق أصيل للمواطنين والدخول إليها مجاني تمامًا.

ماذا حدث؟

ورد الموظف على المحافظ مؤكدًا التزامه الكامل بالتعليمات، قائلًا: «أنا موافق أتحاسب لو اتثبت عليا أي حاجة زي كده»، في مشهد عكس حالة من الجدية والحزم في تطبيق القانون داخل المرافق العامة.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن جولة موسعة قام بها محافظ سوهاج، رافقه خلالها اللواء أركان حرب أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلا شعراوي رئيس حي غرب، وتاج أبو سداح رئيس حي شرق.

واستهل المحافظ جولته بتفقد حديقة مدينة ناصر العامة، التي تم افتتاحها مؤخرًا عقب الانتهاء من أعمال تطوير شاملة، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات، كما تفقد الكورنيش الشرقي ومنطقة ألعاب الأطفال، موجهًا بعدم المغالاة في أسعار الألعاب والمشروبات، وإتاحة الحدائق والكورنيش بالمجان، باعتبارها متنفسًا عامًا لأهالي سوهاج، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات.

كما شملت الجولة المرور على الكورنيش الغربي والممشى السياحي والمرسى السياحي، حيث حرص المحافظ على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، واختتم جولته بتفقد حدائق ميدان الثقافة.

وأكد محافظ سوهاج، في ختام جولته، على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مديريات الخدمات وغرف الأزمات، مع التشديد على التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية، وتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية والمخابز، لضمان توافر السلع والالتزام بالأسعار، وتوفير أجواء آمنة ومناسبة لاحتفالات المواطنين.

