محافظ سوهاج: مصر نموذج فريد في التلاحم والوحدة الوطنية

أكد محافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التلاحم والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، مسلمين ومسيحيين، مشيرًا إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يجسد معاني المحبة والسلام ويعبر عن روح الأخوة التي تجمع جميع المصريين تحت راية واحدة.



جاء ذلك خلال جولة موسعة قام بها المحافظ، اليوم الأربعاء، لزيارة عدد من المطرانيات والكنائس بمختلف مراكز المحافظة لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وشملت مطرانية البلينا ومطرانية جرجا وكنيسة المراغة، بالإضافة إلى مطرانيتي طهطا وطما، حيث كان في استقباله الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا مرقوريوس مطران جرجا، والأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة، والأنبا إسحق أسقف طما، وعدد من الآباء والكهنة والقساوسة، فضلًا عن المواطنين المشاركين في الاحتفالات.



وشدد المحافظ، على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قيم المواطنة وترسيخ مبادئ التعايش المشترك، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن قوة الوطن في وحدة صف أبنائه، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على توفير كل سبل الراحة والأمان للأهالي خلال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، مشيدًا بجهود قوات الشرطة في تأمين الفعاليات والكنائس وبروح التعاون بين مختلف المؤسسات لخدمة أبناء المحافظة.



وتمنى المحافظ دوام الخير والسلام لمصر وشعبها العظيم، وأن يعيد الله هذه المناسبات على الوطن بالرخاء والاستقرار.

وأعرب المطارنة عن سعادتهم بزيارة المحافظ والوفد المرافق له، مؤكدين أنها تعكس روح المحبة والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد،موجهين الشكر لمحافظ سوهاج على تهنئته ومشاركته فرحة الأقباط بالعيد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب القيادات الدينية من الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهدت المطرانيات والكنائس اليوم توافدًا ملحوظًا من المواطنين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من البهجة والسرور في مختلف أنحاء المحافظة.