نائب وزير النقل يفتتح كوبري العامرية بعد الانتهاء من أعمال تطويره

افتتح نائب وزير النقل ماجد عبدالحميد، كوبري العامرية غربي محافظة الإسكندرية، عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشامل التي شهدها الكوبري، وذلك بحضور نائب محافظ الإسكندرية المهندسة أميرة صلاح.

وأكد نائب الوزير، خلال أعمال افتتاح الكوبري، أن تطوير كوبري العامرية يأتي ضمن خطة الوزارة الشاملة لتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة المحاور المرورية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود التنمية في كافة ربوع مصر.

وأشارت نائب محافظ الإسكندرية إلى أن افتتاح الكوبري جاء بعد تنفيذ حزمة من الأعمال الهندسية والتطويرية، بما يسهم في تخفيف التكدسات المرورية وتحقيق سيولة مرورية أفضل، خاصة في أوقات الذروة، فضلًا عن تيسير حركة تنقل المواطنين وربط المناطق الحيوية بغرب الإسكندرية.

وقد لاقى افتتاح الكوبري ارتياحًا واسعًا بين أهالي العامرية، الذين أشادوا بسرعة الإنجاز وأهمية المشروع في تخفيف المعاناة اليومية وتسهيل حركة المرور.

يأتي هذا ي إطار توجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتطوير شبكة الطرق والكباري وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.